Đừng hấp, ngao mang xào với thứ này mới là cực phẩm!

Có rất nhiều món ngon với ngao , vậy nhưng, với cách làm ngao xào lá hẹ này bạn sẽ có ngay món ăn cực phẩm.

Với cách làm ngao xào lá hẹ này, dù đoảng đến mấy bạn vẫn dễ dàng thực hiện thành công, có ngay món ăn mùi vị hấp dẫn, màu sắc đẹp mắt, ai cũng phải khen.

- Vài quả ớt tươi.

- 1 củ tỏi.

Gia vị: Muối, dầu ăn, đường, nước tương.

Các bước thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Bạn cũng có thể cho ngao vào chai lớn, sau đấy lắc mạnh để nhanh nhả cát - Ảnh minh họa: Internet

- Ngao mua về rửa sạch, cho vào thau rồi thêm nước ngập, sau đấy cho thêm muối và chút ớt trái thái nhỏ vào. Ngâm trong 2 tiếng để ngao nhả hết chất bẩn. Bạn cũng có thể cho ngao vào chai lớn, sau đấy lắc mạnh trong 5 phút rồi mới ngâm để loại bỏ tạp chất bên trong của ngao.

- Tỏi bóc vỏ băm nhỏ, ớt rửa sạch thái lát.

- Lá hẹ rửa sạch, thái khúc khoảng 4cm.

Cách làm ngao xào lá hẹ

Bạn đừng nêm quá nhiều gia vị kẻo mất đi vị ngọt đặc trưng của ngao - Ảnh minh họa: Internet

- Đun sôi nước, sau đấy cho ngao vào chần sơ. Khi thấy ngao vừa há miệng bạn vớt ra ngay rồi rửa thêm lần nữa. Công đoạn này sẽ giúp đất, cát bên trong ngao được thổi bay hoàn toàn.

- Kế đến, bạn bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào. Chờ đến khi dầu nóng thì cho tỏi, ớt vào đảo nhanh tay đến khi dậy mùi thơm.

- Cho ngao và lá hẹ vào đảo đều tay. Chỉ cần nêm 1 thìa muối, 2 thìa nước tương, 1 thìa đường vào và nấu thêm khoảng 2 phút thì bạn đã có ngay món ngon dễ làm nhưng cực đưa cơm. Với món xào ngon này, bạn đừng nêm quá nhiều gia vị kẻo mất đi vị ngọt đặc trưng của ngao.

Thành phẩm

Món ngao xào cực đưa cơm - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần trút ngao xào hẹ ra đĩa, sau đấy rắc thêm chút ớt trái thái lát và tiêu lên trên thì món ăn đã hoàn thành.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!