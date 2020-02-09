Thêm thứ này khi rửa, cá hết sạch mùi tanh, nấu gì cũng ngon

Mẹo vặt trong bếp 09/02/2020 00:25

Chỉ cần thêm thứ này khi rửa thì bạn đã nắm trong tay mẹo khử mùi tanh của cá hiệu quả nhất, giúp món ăn thơm ngon bất bại, ngon gấp đôi ngày thường.

Muốn khử mùi tanh của cá bạn chỉ cần thêm thứ này khi rửa, đảm bảo mùi tanh cứng đầu đến mấy cũng được đánh bay, cho bạn nguyên liệu ngon phát hờn để thực hiện vô số món ngon với cá.

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Nước vo gạo sẽ giúp khử mùi tanh của cá hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo

Thay vì đổ bỏ phần nước vo gạo khi nấu cơm, bạn hãy giữ lại để rửa cá nhé. Chỉ cần rửa sạch cá với nước, kỳ cọ từ trong ra ngoài. Sau đấy, cho cá đã được làm sạch vào ngâm trong nước vo gạo khoảng 20 phút thì mùi tanh sẽ được đánh bay.

Không chỉ giúp thổi bay mùi tanh của cá hiệu quả, nước vo gạo còn giúp cá có được độ mềm thơm, ngọt thịt hơn rất nhiều.

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Gừng sẽ giúp lấn át mùi tanh, khiến món cá thơm lừng - Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Chẳng cần kỳ công, chỉ cần cạo sạch vỏ, đập dập gừng rồi cho vào thau nước sạch. Sau đấy, bạn chỉ cần cho cá đã làm sạch vào ngâm trong nước gừng này khoảng 10 phút rồi mang đi chế biến là được.

Gừng sẽ giúp lấn át mùi tanh, khiến món cá thơm lừng, cuốn hút và cực đưa cơm. Nếu trước nay vẫn phải ăn món cá hôi tanh thì bạn đừng quên áp dụng mẹo nấu ăn hay này ngay nhé.

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Chanh sẽ giúp phần nhớt còn bám ngoài da cá được rửa trôi hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

Chanh

Cắt chanh làm đôi, sau đấy vắt lấy nước cốt cho vào bát. Sau đấy, bạn rưới phần nước cốt chanh này lên cá, dùng tay xoa đều từ trong ra ngoài rồi để yên trong khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước, để ráo và mang đi chế biến.

Cách làm này sẽ giúp mùi tanh, phần nhớt còn bám ngoài da cá được rửa trôi hoàn toàn. Món ăn nhờ thế mà thơm ngon, cuốn hút hơn.

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Dùng muối chà xát lên thân cá rồi mang rửa lại với nước sẽ đánh bay mùi tanh của cá - Ảnh minh họa: Internet

Muối và rượu

Chỉ cần ngâm trong chậu nước có pha muối, rượu khoảng 10 phút thì bạn đã có thể loại bỏ mùi tanh trên cá hoàn toàn.

Bạn cũng có thể dùng muối chà xát lên thân cá rồi mang rửa lại với nước, để ráo cũng rất hiệu quả.

Chúc bạn thành công với những mẹo nấu ăn hay trên.

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