Hướng dẫn cách làm cơm âm phủ, món ăn đặc sắc nhất ở Huế

Nhắc đến Huế mộng mơ người ta không thể nào quên được cảnh đẹp tuyệt vời, những món ăn ngon nơi đây. Một trong số đó là món cơm âm phủ Huế cực kỳ đặc sắc.

Ai đã từng đến với thành phố Huế mộng mơ ắt đều bị thu hút bởi văn hóa ẩm thực nơi đây. Đặc biệt là món cơm âm phủ Huế chắc chắn phải nếm thử một lần. Cơm âm phủ Huế rất đặc sắc - Ảnh minh họa: Internet 1. Sự tích cơm âm phủ Huế Theo tương truyền, xưa kia Đức vua thường cải trang thành thường dân để đi vi hành, trời chập choạng tối có xin tá túc tại nhà của một bà lão sống một mình. Vì nhà nghèo nên bà chỉ thiết đãi nhà vua được món cơm trắng trộn rau, củ, một ít thịt mỡ thừa... nhưng Đức vua đã ăn vô cùng ngon miệng.

Sau khi về kinh thành, ngay lập tức Đức vua đã sai đầu bếp chế biến lại món cơm thập cẩm đó và đặt tên là cơm âm phủ (vì ăn vào trời tối khuya). Tuy nhiên, theo một giả thuyết khác thì cơm âm phủ được xuất phát từ cuối thế kỷ XIX, người lao động nghèo sau khi làm việc xong cũng đã vào nửa đêm thì đến mua cơm ở một quán nhỏ ven đường: gồm cơm, rau trộn, ít mỡ thịt, ít trứng... đã tạo nên một món ăn thập cẩm vô cùng ngon miệng.

Ngày nay, cơm âm phủ được chế biến đặc sắc hơn, vẫn chủ yếu là cơm cộng thêm các nguyên liệu rau, củ, thịt, giò phong phú hơn rất nhiều. Cơm âm phủ ngày nay phong phú hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet 2. Hướng dẫn thực hiện món cơm âm phủ Huế ngon Chuẩn bị - 1 chén cơm trắng (gạo ngon, dẻo). Cơm phải được nấu từ gạo dẻo và thơm - Ảnh minh họa: Internet - 1 khoanh giò lợn cắt hình tam giác hoặc thái dài mỏng. - 1 ít thịt nạc hoặc thịt ba chỉ thái mỏng hoặc thịt nướng nhỏ đều được. - Củ quả (cà rốt, dưa chuột, cà chua...) thái mỏng hoặc cắt hạt lựu đều được (lưu ý không giới hạn củ quả, càng nhiều màu sắc càng phong phú và đẹp mắt). - Rau luộc (rau gì cũng được). - 1 cái đĩa hình tròn to. Trang trí - Đổ chén cơm ở giữa đĩa (lưu ý nén cơm vào bát rồi mới đổ). - Sau đó xếp lần lượt phần thịt, giò, rau, củ lần lượt xung quanh phần cơm. - Rưới thêm một chút nước thịt hoặc rau mùi lên trên phần cơm cho đẹp mắt. Ai đến Huế cũng đều phải thưởng thức món cơm này - Ảnh minh họa: Internet Như vậy, món cơm âm phủ Huế đã được hoàn thành. Về cơ bản món cơm này không tốn quá nhiều công sức để chuẩn bị, đơn giản là món cơm thập cẩm. Tuy nhiên, bí quyết để làm nên độ ngon và đặc sắc cho món cơm âm phủ ở thành phố Huế, chính là phần cơm phải được nấu từ gạo dẻo. Hi vọng, với hướng dẫn trên đây, chị em hoàn toàn thực hiện được món cơm âm phủ Huế ngon mắt và đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình.

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