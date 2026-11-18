Trong bối cảnh một số nghệ sĩ hạn chế tương tác công khai với Triệu Vy, Trần Khôn vẫn khiến khán giả chú ý bởi cách giữ gìn tình bạn cũ. Nam diễn viên không xóa những bài đăng liên quan đến nữ đồng nghiệp trên trang cá nhân, trong đó có những lời chúc mừng sinh nhật từ nhiều năm trước. Anh cũng không công khai phủ nhận mối quan hệ từng gắn bó với Triệu Vy, bất chấp những tin đồn bất hòa giữa hai người.

Sau biến cố năm 2021, sự nghiệp và cuộc sống của Triệu Vy có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên gần như rút khỏi các hoạt động giải trí , trong khi một số tác phẩm có sự tham gia của cô cũng chịu ảnh hưởng khi tên tuổi bị gỡ khỏi các nền tảng. Từ đó, những mối quan hệ thân thiết trước đây của Triệu Vy trong giới giải trí Trung Quốc thường xuyên được công chúng nhắc đến.

Đáng chú ý, tháng 4/2025, Trần Khôn đã mời Triệu Vy tham dự buổi công chiếu bộ phim Độc Nhất Vô Nhị tại Bắc Kinh. Đây là dự án có sự tham gia của Trương Tịnh Nghi, diễn viên thuộc công ty quản lý của nam tài tử. Sự xuất hiện của Triệu Vy nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cô hiếm khi lộ diện trước công chúng kể từ năm 2021.

Tại sự kiện, Triệu Vy và Trần Khôn ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và bật cười trước ống kính. Không có những hành động thể hiện tình cảm quá phô trương, song sự tự nhiên của cả hai khiến nhiều người nhớ đến tình bạn kéo dài gần 30 năm.

Thực tế, Triệu Vy và Trần Khôn quen biết từ năm 1996, khi cùng theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sau đó, họ tiếp tục hợp tác trong nhiều dự án như Họa Bì, Hoa Mộc Lan và duy trì mối quan hệ qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, tình bạn của hai nghệ sĩ không phải lúc nào cũng êm đẹp. Năm 2013, Trần Khôn từng có những phát ngôn khiến công chúng nghi ngờ cả hai xảy ra bất hòa. Nam diễn viên cho biết anh và Triệu Vy không thân thiết như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng cũng không đến mức có quan hệ tồi tệ. Những đồn đoán về khoảng cách giữa hai người tiếp tục xuất hiện trong nhiều năm sau đó.

Bởi vậy, cuộc hội ngộ vào năm 2025 càng khiến công chúng quan tâm. Sau những tin đồn và thăng trầm, Trần Khôn vẫn dành cho người bạn lâu năm sự hiện diện trong một sự kiện quan trọng.

Dù không thể khẳng định nam diễn viên là người duy nhất còn giữ liên lạc với Triệu Vy, những hành động của anh cho thấy không vội vàng phủ nhận tình bạn trong quá khứ. Giữa lúc sự nghiệp của nữ diễn viên không còn ở thời kỳ đỉnh cao, mối quan hệ kéo dài gần ba thập kỷ giữa hai nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả.