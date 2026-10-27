Triệu Vy xuất hiện tại Singapore sau thời gian dài vắng bóng, tiết lộ công việc mới

Sao quốc tế 27/10/2026 14:39

Theo Lianhe Zaobao, ngày 20/10/2026, Triệu Vy tham dự sự kiện trình diễn tóc The Golden Age do nhà tạo mẫu Kim Robinson tổ chức tại Singapore. Sự xuất hiện của nữ diễn viên thu hút sự chú ý bởi đây là dịp hiếm hoi cô chia sẻ trực tiếp về cuộc sống sau thời gian dài hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Tại sự kiện, Triệu Vy không đề cập đến kế hoạch tái xuất với một bộ phim cụ thể mà chủ yếu nói về những hoạt động cá nhân. Nữ diễn viên cho biết cô dành thời gian đi du lịch, viết kịch bản và cùng bạn bè tìm hiểu những phương thức làm phim mới. Đáng chú ý, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình sáng tạo đang là một trong những hướng đi cô quan tâm.

Những chia sẻ này cho thấy Triệu Vy vẫn dành sự chú ý cho điện ảnh, dù chưa xác định thời điểm trở lại màn ảnh. Thay vì tập trung hoàn toàn vào diễn xuất, cô có vẻ quan tâm nhiều hơn đến công việc phía sau máy quay, từ phát triển ý tưởng đến xây dựng câu chuyện.

Triệu Vy xuất hiện tại Singapore sau thời gian dài vắng bóng, tiết lộ công việc mới - Ảnh 1

Nói về định hướng hiện tại, nữ diễn viên bày tỏ sự yêu thích đối với công việc hậu trường. Cô còn hài hước cho biết làm việc phía sau máy quay giúp bản thân bớt áp lực về việc giữ vóc dáng so với khi trực tiếp xuất hiện trước ống kính. Phát ngôn gần gũi này mang đến góc nhìn khác về cuộc sống của một nghệ sĩ từng quen thuộc với sự chú ý của công chúng.

Trong sự nghiệp, Triệu Vy nổi tiếng với vai trò diễn viên, đặc biệt qua bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Sau đó, cô mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đạo diễn và sản xuất phim. Vì vậy, việc nữ nghệ sĩ tiếp tục viết kịch bản và tìm hiểu công nghệ mới khiến khán giả tò mò về khả năng phát triển sự nghiệp theo hướng sáng tạo nội dung.

Một điểm đáng chú ý khác là Triệu Vy gọi giai đoạn hiện tại của mình là “thời kỳ hoàng kim”. Cách nhìn nhận tích cực này phần nào phản ánh sự trân trọng của cô đối với cuộc sống và những lựa chọn cá nhân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Triệu Vy xuất hiện tại Singapore sau thời gian dài vắng bóng, tiết lộ công việc mới - Ảnh 2

Tuy nhiên, những chia sẻ tại Singapore chưa đồng nghĩa với việc Triệu Vy xác nhận trở lại ngành giải trí. Cô chưa công bố dự án điện ảnh hay truyền hình cụ thể, cũng chưa tiết lộ thời điểm tái xuất.

Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng vào lĩnh vực sáng tạo, hướng đi mới của Triệu Vy nhận được sự quan tâm nhất định. Người hâm mộ hiện vẫn chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về các dự án sắp tới, dù nữ diễn viên lựa chọn trở lại màn ảnh hay tiếp tục phát triển công việc phía sau máy quay.

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