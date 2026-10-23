Triệu Vy gây chú ý với màn trả lời khéo léo sau 5 năm ở ẩn, hé lộ hướng đi mới

Đáng chú ý, khi được hỏi về khả năng trở lại với diễn xuất, Triệu Vy không né tránh mà trả lời khá khéo léo. Cô cho biết khán giả vẫn có thể xem lại những tác phẩm trước đây của mình. Câu trả lời không xác nhận kế hoạch tái xuất, nhưng cũng không hoàn toàn đóng lại cánh cửa hoạt động nghệ thuật. Cách ứng xử này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Sau nhiều năm hạn chế xuất hiện trước công chúng, Triệu Vy bất ngờ thu hút sự chú ý khi tham dự một sự kiện tại Singapore. Tại buổi trình diễn thời trang tóc do nhà tạo mẫu Kim Robinson tổ chức, nữ diễn viên hội ngộ những người bạn lâu năm, trong đó có nghệ sĩ Lý Nam Tinh, đồng thời chia sẻ về cuộc sống và định hướng công việc hiện tại.

Tại sự kiện, Triệu Vy tiết lộ cô đang dành nhiều thời gian cho việc viết kịch bản và tìm hiểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực phim ảnh . Nữ diễn viên đặc biệt quan tâm đến các bộ phim ngắn sử dụng công nghệ AI, vốn có khả năng tạo hình nhân vật đa dạng, đẩy nhanh nhịp kể chuyện và tái hiện những bối cảnh khó thực hiện bằng phương pháp quay truyền thống với ngân sách hạn chế.

Triệu Vy cho biết sự quan tâm của cô đối với loại hình nội dung này càng tăng lên khi nhận thấy người mẹ ngoài 70 tuổi cũng theo dõi các bộ phim AI. Điều đó khiến cô chú ý hơn đến tiềm năng phát triển của công nghệ mới trong việc tiếp cận khán giả.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên thừa nhận bản thân vốn yêu thích công việc hậu trường. Theo cô, nghề diễn xuất đi kèm nhiều áp lực bởi thành công hay thất bại thường được đánh giá trực tiếp qua màn thể hiện của người diễn viên. Việc chuyển hướng sang sáng tác và tìm hiểu công nghệ vì thế mở ra một cách tiếp cận khác đối với lĩnh vực điện ảnh mà cô đã gắn bó nhiều năm.

Với khán giả châu Á, Triệu Vy là gương mặt quen thuộc qua bộ phim kinh điển Hoàn Châu cách cách. Vai Tiểu Yến Tử đưa cô trở thành ngôi sao nổi tiếng, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn trong Tân dòng sông ly biệt, Họa bì và Hoa Mộc Lan. Ngoài diễn xuất, cô từng đảm nhận vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.

Từ năm 2021, Triệu Vy gần như vắng bóng trong các hoạt động giải trí công khai giữa những biến động liên quan đến đời tư và tài chính. Cô chủ yếu cập nhật cuộc sống một cách hạn chế trên mạng xã hội, đồng thời xác nhận đã ly hôn chồng doanh nhân.

Lần xuất hiện tại Singapore cho thấy Triệu Vy vẫn dành sự quan tâm cho điện ảnh, dù chưa đưa ra thông báo chính thức về ngày trở lại. Trong bối cảnh ngành giải trí liên tục thay đổi, hướng đi mới của nữ diễn viên đang trở thành chủ đề được người hâm mộ chú ý.