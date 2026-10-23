Từ Nhược Hàm gây tranh cãi với tạo hình dân quốc trong Ngọc Điệm Thu, nữ phụ bất ngờ chiếm spotlight

Sao quốc tế 23/10/2026 13:46

Từ Nhược Hàm thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai Diệp Bình Quân trong bộ phim dân quốc Ngọc Điệm Thu. Sở hữu vẻ đẹp thanh nhã, nữ diễn viên được kỳ vọng tạo nên sức hút với hình tượng nữ sinh có số phận nhiều biến cố. Tuy nhiên, sau những tập đầu lên sóng, cô lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình và diễn xuất, trong khi nữ phụ Quách Vũ Hân bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Từ Nhược Hàm thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai Diệp Bình Quân trong bộ phim dân quốc Ngọc Điệm Thu. Sở hữu vẻ đẹp thanh nhã, nữ diễn viên được kỳ vọng tạo nên sức hút với hình tượng nữ sinh có số phận nhiều biến cố. Tuy nhiên, sau những tập đầu lên sóng, cô lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình và diễn xuất, trong khi nữ phụ Quách Vũ Hân bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Trong phim, Diệp Bình Quân xuất thân nghèo khó, phải tìm cách kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Những biến cố bất ngờ đẩy cô vào vòng xoáy của một vụ ám sát, buộc phải kết hôn theo giao kèo với thiếu soái Ngu Sưởng Hiên, do Thừa Lỗi thủ vai.

Từ Nhược Hàm gây tranh cãi với tạo hình dân quốc trong Ngọc Điệm Thu, nữ phụ bất ngờ chiếm spotlight - Ảnh 1Từ Nhược Hàm gây tranh cãi với tạo hình dân quốc trong Ngọc Điệm Thu, nữ phụ bất ngờ chiếm spotlight - Ảnh 2

Để hóa thân vào nhân vật, Từ Nhược Hàm cắt mái tóc dài, đồng thời học các động tác và phong thái của nghệ thuật Côn khúc. Nữ diễn viên cũng rèn luyện dáng đi, cử chỉ nhằm phù hợp với bối cảnh dân quốc. Tạo hình tóc ngắn cùng trang phục thanh lịch mang đến cho cô diện mạo khác biệt so với những vai diễn ngôn tình hiện đại trước đây.

Dù vậy, cách thể hiện Diệp Bình Quân chưa hoàn toàn thuyết phục người xem. Nhân vật được xây dựng với vẻ ngoài dịu dàng nhưng có nội tâm cứng cỏi, giàu lòng tự trọng. Tuy nhiên, lối diễn tiết chế và giọng thoại nhẹ nhàng của Từ Nhược Hàm bị nhận xét đôi lúc thiếu điểm nhấn. Trong một số phân cảnh nguy hiểm, chẳng hạn cảnh nhân vật bị kẻ cướp kề dao vào cổ, biểu cảm của cô bị cho là chưa thể hiện rõ sự hoảng sợ và căng thẳng.

Ngoại hình của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn luận. Một số khán giả nhận xét gương mặt cô trông khá lớn trên màn ảnh, đặc biệt khi đứng cạnh Thừa Lỗi. Bên cạnh đó, đường nét gương mặt và hàm răng của cô cũng nhận về những ý kiến trái chiều.

Từ Nhược Hàm gây tranh cãi với tạo hình dân quốc trong Ngọc Điệm Thu, nữ phụ bất ngờ chiếm spotlight - Ảnh 3

Trong khi nữ chính vướng tranh luận, Quách Vũ Hân lại gây chú ý với vai Đào Tử Nghi. Nhân vật là tiểu thư xuất thân danh giá, đem lòng yêu Ngu Sưởng Hiên nhưng không được đáp lại. Tính cách kiêu kỳ, chủ động trong tình cảm cùng những tình huống ghen tuông, xung đột giúp nhân vật có nhiều phân đoạn nổi bật. Diện mạo thanh tú của Quách Vũ Hân cũng được một bộ phận khán giả đánh giá cao.

Dẫu vậy, diễn biến của Ngọc Điệm Thu cho thấy Từ Nhược Hàm vẫn có cơ hội cải thiện hình tượng nữ chính. Từ khoảng tập 20, biểu cảm của cô được nhận xét có sự tiến bộ, đặc biệt trong những cảnh thể hiện cảm xúc với Thừa Lỗi.

Tranh luận xoay quanh Từ Nhược Hàm phản ánh áp lực dành cho diễn viên nữ chính của dòng phim ngôn tình, nơi ngoại hình, diễn xuất và tương tác với bạn diễn đều dễ trở thành tâm điểm. Việc nhân vật phụ nổi bật hơn chưa hẳn quyết định sức hút của toàn bộ tác phẩm, bởi chiều sâu của nhân vật trung tâm còn phụ thuộc vào cách câu chuyện phát triển ở những tập tiếp theo.

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Bộ phim Ngọc Điệm Thu với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Đặc biệt, diễn biến từ tập 14 gây tranh cãi khi nữ chính Diệp Bình Quân rơi vào tình thế phải đánh đổi bản thân để cứu vị hôn phu và có tiền chữa bệnh cho mẹ.

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