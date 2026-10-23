Sự thật đằng sau màn nghi vấn ngoại tình từ mẹ chồng

Tâm sự Eva 23/10/2026 14:00

Chúng tôi đi cà phê nhưng chỉ hỏi chuyện gia đình tuyệt nhiên không có chuyện gì khác. Nhưng đột nhiên mẹ tôi và chồng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì bà đã chỉ thẳng vào mặt tôi mắng xối xả “Đồ lẳng lơ, có chồng rồi còn tơ tưởng với trai.”

Lần đầu về ra mắt bạn trai tôi đã nhận được cái thái độ ghẻ lạnh của bà vì chê tôi nhà quê không xứng với gia đình bà. Sau đó bà còn nhắn tin riêng cho tôi là buông tha cho con trai bà. Tôi tự ái đòi chia tay anh nhưng anh không chịu. Cuối cùng anh bàn với tôi “ăn cơm trước kẻng” có bầu để bắt bà vào sự đã rồi.

Nhưng tôi đã nhầm rồi. Bà tuy chấp nhận cưới tôi cho con trai nhưng ghét cay ghét đắng tôi. Thỉnh thoảng còn lợi dụng mắng con gái tôi (thực ra là mắng xéo mẹ nó). Chồng biết nên bênh vực tôi nói lại vài câu. Bà cho là tôi xúi chồng cãi lại mẹ nên càng hận tôi. Bà còn nói anh là bị tôi bỏ bùa nên mới mê muội như vậy, chứ tôi chẳng có gì tốt đẹp. 

Tôi vì thương chồng thương con nên cố nhẫn nhịn. Về nhà là tôi im lặng không dám cãi bà nửa lời. Lâu dần tôi thành kẻ lầm lì, mặt mũi ít nói ít cưới trong chính ngôi nhà của mình.

Mẹ tôi thì luôn tìm cách bắt lỗi tôi. Thậm chí bà còn tìm hiểu về tôi. Về những mối quan hệ trước đây và hiện tại của tôi.

Sự thật đằng sau màn nghi vấn ngoại tình từ mẹ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần lớp tôi họp lớp. Tôi có xin phép mẹ chồng và chồng hôm đó sẽ về muộn một chút. Liên hoan xong bạn trai cũ cùng lớp hẹn tôi cà phê hỏi thăm chuyện cuộc sống. Cậu ấy du học và lập gia đình ở nước ngoài. Năm nay về công tác ở Việt Nam tiện thể họp lớn. Cũng gần chục năm rồi chúng tôi mới có cơ hội gặp nên tôi cũng không ngần ngại chối từ.

Chúng tôi đi cà phê nhưng chỉ hỏi chuyện gia đình tuyệt nhiên không có chuyện gì khác. Nhưng đột nhiên mẹ tôi và chồng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì bà đã chỉ thẳng vào mặt tôi mắng xối xả “Đồ lẳng lơ, có chồng rồi còn tơ tưởng với trai.” Xong quay ra nói với chồng tôi: “Mẹ đã nói với con từ trước rồi. Người đàn bà này không có tốt đẹp gì đâu. Giờ thì con sáng mắt ra chưa?”

Chồng tôi nhìn tôi trân trân, mắt anh như sắp khóc vì quá thất vọng về tôi. Tôi vội chạy lại gần anh giải thích thì anh đã gạt tay tôi ra rồi chạy đi mất.

Còn bà thì nhìn thấy sự tức giận của chồng tôi chẳng những không thấy đau khổ mà còn thấy hả hê. Tôi nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của bà khi nhìn tôi. Trong chuyện này nhất định đã có uẩn khúc.

Chồng tôi từ đó không nói chuyện với tôi, cũng không bắt tôi giải thích. Có lần tôi nghe được câu chuyện giữa mẹ chồng và chồng tôi. Bà xúi chồng tôi bỏ vợ nếu không sẽ mọc sừng lúc nào không hay. Tôi buồn lắm. Có lẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân này thật. Mẹ chồng đã ghét, đến chồng còn chẳng thèm để ý mình nữa. Vậy tôi còn ở cái nhà này vì lý do gì?

Tôi dự định sẽ tự viết đơn ly dị tối về đưa cho anh ký. Trưa hôm đó tôi không về nhà mà đi lang thang ngoài công viên. Bất ngờ tôi gặp là Hoàng, người yêu cũ. Thấy tôi buồn Hoàng hỏi chuyện. Tôi mới kể. Hoàng nghe xong thì cúi xuống nói xin lỗi tôi. Anh thú nhận, anh nợ một khoản tiền lớn của công ty mẹ chồng. Mẹ chồng tôi chỉ yêu cầu anh gặp tôi sẽ xem lại món nợ đó. Không ngờ một cuộc gặp gỡ vô tình lại phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi.

Tôi sững sờ. Hóa ra mọi chuyện là do mẹ chồng tôi sắp đặt. Chỉ vì ghét con dâu mà mẹ tôi nỡ lòng đẩy hôn nhân của con trai mình trên bờ vực thẳm sao?

Chồng mất mới 50 ngày em trai đã đến xin chăm sóc hai mẹ con, nghe lý do vợ càng tủi

Chồng mất mới 50 ngày em trai đã đến xin chăm sóc hai mẹ con, nghe lý do vợ càng tủi

Mẹ chồng tôi là người khắt khe, lại có ác cảm với con dâu từ trước nên thường xuyên gây khó dễ. Con dâu vừa về được hai ngày, bà đã đuổi người giúp việc rồi đổ hết mọi công việc lên đầu tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 23/10/2026, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 23/10/2026, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý

Giá vàng hôm nay, ngày 23/10/2026: Vàng nhẫn giảm mạnh, chênh lệch mua bán tăng cao

Giá vàng hôm nay, ngày 23/10/2026: Vàng nhẫn giảm mạnh, chênh lệch mua bán tăng cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lỡ hẹn hò trai trẻ kém tuổi, cô gái vỡ mộng vì bị bám riết không chịu buông

Lỡ hẹn hò trai trẻ kém tuổi, cô gái vỡ mộng vì bị bám riết không chịu buông

Đang trò chuyện rôm rả, cô gái ngã ngửa khi mẹ anh thừa lúc con vắng mặt để xua đuổi

Đang trò chuyện rôm rả, cô gái ngã ngửa khi mẹ anh thừa lúc con vắng mặt để xua đuổi

Bị chồng "tặng" thẳng một bạt tai, cô vợ lột xóc làm cuộc đời thay đổi hoàn toàn

Bị chồng "tặng" thẳng một bạt tai, cô vợ lột xóc làm cuộc đời thay đổi hoàn toàn

Sôi sục khí thế đi bắt quả tang, vợ chết đứng ngậm ngùi nhường chồng ngay khi thấy mặt cô bồ

Sôi sục khí thế đi bắt quả tang, vợ chết đứng ngậm ngùi nhường chồng ngay khi thấy mặt cô bồ

Đưa 3 triệu tiền sinh hoạt bị chê, anh chồng đi làm về liền nổi điên trước mâm cơm

Đưa 3 triệu tiền sinh hoạt bị chê, anh chồng đi làm về liền nổi điên trước mâm cơm

Tưởng cô gái trẻ mê tiền lấy cụ ông 84 tuổi, thiên hạ ngã ngửa khi biết nguyên do

Tưởng cô gái trẻ mê tiền lấy cụ ông 84 tuổi, thiên hạ ngã ngửa khi biết nguyên do