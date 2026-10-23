Đức Phúc đáp trả khi bị mỉa mai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ lần 2

Ca sĩ Đức Phúc mới đây thu hút sự chú ý khi công khai quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ hai sau 9 năm. Bên cạnh những lời động viên từ khán giả, nam ca sĩ cũng nhận được một số bình luận bàn luận về việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Ca sĩ Đức Phúc mới đây thu hút sự chú ý khi công khai quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ hai sau 9 năm. Bên cạnh những lời động viên từ khán giả, nam ca sĩ cũng nhận được một số bình luận bàn luận về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Trước ý kiến cho rằng anh sẽ tiếp tục chỉnh sửa diện mạo trong tương lai, giọng ca sinh năm 1996 đã có màn phản hồi gây chú ý. Cụ thể, một tài khoản để lại bình luận: “Từ giờ đến 60 tuổi còn sửa thêm 3 lần nữa”. Không né tránh chủ đề, Đức Phúc nhẹ nhàng đáp lại: “Con không dám nói trước điều gì nhưng con sẽ gọi là bảo hành nếu sau này cần thiết cô ạ, ngày mai con sẽ chia sẻ và tâm sự về lần thay đổi thứ 2 này con hy vọng cô theo dõi ạ”.

Anh cho biết lần dao kéo thứ hai này như một món quà tự chúc mừng sinh nhật của bản thân Đức Phúc đáp trả một bình luận nói đến chuyện thay đổi ngoại hình của anh trên mạng xã hội Cách trả lời của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Thay vì tranh cãi gay gắt, anh lựa chọn cách phản hồi hài hước, đồng thời bày tỏ mong muốn chia sẻ rõ hơn về quyết định thay đổi ngoại hình của mình. Nhiều khán giả cho rằng cách ứng xử này giúp cuộc trao đổi trở nên nhẹ nhàng hơn. Trước đó, Đức Phúc khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ đã trải qua cuộc đại phẫu thứ hai sau 9 năm. Nam ca sĩ xem đây như món quà tự dành tặng bản thân nhân dịp sinh nhật, với mong muốn trở nên tự tin hơn trong cuộc sống và công việc.

Đức Phúc được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Tâm. Dù sở hữu giọng hát giàu cảm xúc, thời điểm mới bước chân vào showbiz, anh từng đối mặt với nhiều lời bàn luận về ngoại hình. Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng sự tự ti về diện mạo khiến anh hạn chế xuất hiện trong một số sản phẩm âm nhạc. Đức Phúc công khai chuyện đã phẫu thuật thẩm mỹ lần 2 Tháng 6/2017, Đức Phúc công khai quyết định phẫu thuật thẩm mỹ sau thời gian cân nhắc. Đến cuối tháng 7 cùng năm, anh xuất hiện với diện mạo khác biệt sau khi can thiệp một số đường nét trên khuôn mặt, trong đó có cằm, mũi và môi. Theo chia sẻ trước đây, quyết định này xuất phát từ mong muốn cải thiện sự tự tin và thuận lợi hơn trong sự nghiệp. Sau khi thay đổi ngoại hình, Đức Phúc tiếp tục phát triển hoạt động âm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Hết thương cạn nhớ và Ngày đầu tiên. Trong cuộc phỏng vấn năm 2017, nam ca sĩ từng bày tỏ mong muốn được công chúng ghi nhận thông qua giọng hát và các sản phẩm âm nhạc, thay vì chỉ tập trung vào diện mạo. Vì vậy, quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ hai của Đức Phúc tiếp tục thu hút sự chú ý, đồng thời mở ra nhiều cuộc thảo luận về quyền lựa chọn và sự tự tin của nghệ sĩ trước công chúng.

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