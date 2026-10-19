Tiết lộ mối quan hệ giữa vợ hiện tại và con riêng của NSND Công Lý

Hậu trường 19/10/2026 15:40

Tối 18/10, Ngọc Hà, vợ NSND Công Lý, chia sẻ về mối quan hệ với hai con riêng của chồng, đồng thời tiết lộ cách cô ứng xử trong gia đình để mọi người luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Tối 18/10, Ngọc Hà, vợ NSND Công Lý, chia sẻ về mối quan hệ với hai con riêng của chồng, đồng thời tiết lộ cách cô ứng xử trong gia đình để mọi người luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Theo Ngọc Hà, thời gian qua, cô nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa mình và các con riêng của nam nghệ sĩ. Trước những thắc mắc này, cô khẳng định mọi chuyện đều bình thường, không có mâu thuẫn hay tranh cãi như một số người có thể suy đoán.

“Chúng tôi hoàn toàn bình thường. Tôi và hai con riêng của Công Lý không sống cùng nhau. Các con chỉ qua thăm bố rồi về, không ở lại. Chúng tôi cũng không có tranh cãi. Tôi và anh Công Lý cũng chưa có con chung nên không xảy ra chuyện con chung, con riêng”, Ngọc Hà chia sẻ.

Tiết lộ mối quan hệ giữa vợ hiện tại và con riêng của NSND Công Lý - Ảnh 1
Công Lý và Ngọc Hà trải qua 10 năm bên nhau

Bà xã nam nghệ sĩ cho biết hai con riêng của chồng đều ngoan ngoãn, tình cảm và luôn quan tâm đến bố. Dù đã trưởng thành, các con vẫn thể hiện sự gần gũi bằng những cái ôm, nụ hôn và lời động viên mỗi khi đến thăm ông.

Ngọc Hà cho rằng Công Lý là người may mắn khi có những người con hiểu chuyện. Về phía mình, cô giữ mối quan hệ bình thường với các con riêng của chồng, gặp gỡ và chào hỏi nhau mỗi khi có dịp.

“Tôi không tham gia chuyện gia đình và mối quan hệ cá nhân của anh Công Lý. Điều quan trọng là bố con anh Công Lý vui vẻ. Khi đó, bản thân tôi cũng hạnh phúc”, cô bày tỏ.

Ngọc Hà và Công Lý kết hôn đầu năm 2021 sau nhiều năm hẹn hò. Cô kém chồng 15 tuổi. Tháng 7 cùng năm, NSND Công Lý bị đột quỵ, phải nhập viện điều trị. Kể từ đó, Ngọc Hà dành nhiều thời gian đồng hành, chăm sóc và tìm phương pháp giúp chồng cải thiện sức khỏe. Sau thời gian điều trị, tình trạng của nam nghệ sĩ dần có những chuyển biến tích cực.

Tiết lộ mối quan hệ giữa vợ hiện tại và con riêng của NSND Công Lý - Ảnh 2
Khoảnh khắc tình cảm bên NSND Công Lý được Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân

Ngọc Hà từng chia sẻ về những lần đưa chồng sang Nhật Bản chữa bệnh. Cô cho biết chuyến đi đầu tiên có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình và bạn bè. Ở những lần sau, hai vợ chồng cố gắng tự xoay xở để tiếp tục hành trình điều trị. “Tôi tự hào vì đã làm được tất cả cho anh Lý. Tôi thực sự đã chăm chỉ, cố gắng hết mình”, cô tâm sự.

Trước khi kết hôn với Ngọc Hà, Công Lý từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con riêng. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng mối quan hệ giữa anh với hai người vợ cũ và các con khá nhẹ nhàng. Mọi người vẫn có thể ngồi ăn uống cùng nhau vui vẻ, không để những chuyện trong quá khứ trở thành gánh nặng.

Những chia sẻ của Ngọc Hà cho thấy cô lựa chọn tôn trọng mối quan hệ giữa chồng và các con, đồng thời mong muốn gia đình giữ được sự hòa thuận, thoải mái thay vì đặt ra những ranh giới không cần thiết.

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