Hề Mộng Dao trở lại Victoria’s Secret, thần thái vẫn 'gây sốt' cõi mạng

Sau 8 năm vắng bóng, siêu mẫu Hề Mộng Dao (Ming Xi) chính thức trở lại sàn diễn Victoria’s Secret, thu hút sự chú ý với diện mạo quyến rũ cùng thần thái tự tin. Từng gây chấn động bởi cú ngã trên sàn diễn năm 2017, chân dài Trung Quốc nay trở lại trong một chương mới của cuộc đời, khi đã là mẹ hai con và nàng dâu của gia tộc hào môn.

Buổi trình diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2026 diễn ra tại Los Angeles ngày 18/10 theo giờ địa phương, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Hề Mộng Dao. Theo Sinchew, siêu mẫu xuất hiện trong phần mở màn cùng nhiều chân dài khác, diện bộ nội y màu hồng tươi trẻ. Ở phần trình diễn tiếp theo, cô khoác lên mình bộ trang phục tông nâu, kết hợp đôi cánh lớn nổi bật phía sau. Đáng chú ý, nhà thiết kế đã đặc biệt giới thiệu đôi cánh của Hề Mộng Dao tại hậu trường, đồng thời chào đón người mẫu trở lại với chương trình. Hai tạo hình của cô nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít người dành lời khen cho vóc dáng, vẻ đẹp cuốn hút và phong thái chuyên nghiệp của chân dài, nhận xét cô vẫn giữ được sức hút trên sàn catwalk sau nhiều năm vắng bóng.

Trong video giới thiệu trước show diễn, Hề Mộng Dao xuất hiện với gương mặt mộc, khoác áo choàng tắm và trò chuyện thoải mái ở hậu trường. Khi được hỏi về cảm xúc khi trở lại Victoria’s Secret, cô cho biết bản thân rất hạnh phúc bởi mỗi lần làm việc với thương hiệu đều mang đến bầu không khí vui vẻ. Với cô, đây thực sự là một màn tái xuất đáng mong đợi.

Để chuẩn bị cho lần trở lại này, siêu mẫu tiết lộ đã dành thời gian tập luyện nhằm cải thiện vóc dáng. Thay vì đặt mục tiêu giảm cân cụ thể, cô muốn thể hiện sức quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Động lực lớn nhất của Hề Mộng Dao đến từ con gái. Cô hy vọng một ngày nào đó, khi xem video trình diễn của mẹ, con gái sẽ thốt lên: “Mẹ thật xinh đẹp”. Với cô, đó sẽ là khoảnh khắc vô cùng mãn nguyện. Trong 8 năm rời sàn diễn Victoria’s Secret, cuộc sống của Hề Mộng Dao có nhiều thay đổi. Cô kết hôn với Hà Du Quân, con trai của ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân, và có hai con, một trai, một gái. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, người đẹp còn theo học chương trình EMBA tại Đại học Hong Kong. Sinh năm 1989 tại Thượng Hải, Hề Mộng Dao từng sải bước cho nhiều thương hiệu danh tiếng như Alexander Wang, Balmain, Burberry, Dior, Lanvin và Louis Vuitton. Cú ngã của cô tại Victoria’s Secret năm 2017 từng trở thành chủ đề bàn luận rộng rãi. Tuy nhiên, màn tái xuất lần này cho thấy siêu mẫu vẫn giữ được niềm đam mê với sàn diễn, đồng thời mang đến hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, tự tin và độc lập hơn sau những bước ngoặt của cuộc đời.

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu Tiệc cảm ơn của vợ chồng Hề Mộng Dao (Ming Xi) và Hà Du Quân được tổ chức tại Macau, tại một bất động sản thuộc hệ thống tài sản của gia đình họ Hà. Địa điểm này nằm trong số các cơ sở do bà Lương An Kỳ, mẹ của Hà Du Quân, sở hữu.

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