Dắt chó đi dạo, người phụ nữ bỏ chạy khi bị đàn thú hoang đuổi sát phía sau

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ đang dắt chó đi dạo thì bất ngờ chạm trán bốn con lợn lòi cổ trắng hoang dã. Khi những con vật tiến lại gần và đuổi theo, cô vội vã chạy đi tìm nơi an toàn, đồng thời gọi những người xung quanh giúp đỡ.

Video 1 giờ 45 phút trước 1 giờ 45 phút trước Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

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