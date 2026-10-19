Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, tài tử Châu Kiệt giờ ra sao ở tuổi 55?

Thay vì tiếp tục theo đuổi danh tiếng, nam diễn viên chuyển hướng sang nông nghiệp. Khoảng năm 2013, anh đến Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang, phát triển thương hiệu gạo hữu cơ mang tên “Châu tiên sinh”. Anh chú trọng cải tạo đất, hạn chế hóa chất và hướng đến thị trường quốc tế. Trong kinh doanh, Châu Kiệt đặt ra ba nguyên tắc: không huy động vốn, không niêm yết chứng khoán và không thuê người đại diện quảng cáo.

Theo truyền thông Trung Quốc, quyết định này xuất phát từ trải nghiệm khiến Châu Kiệt suy ngẫm về nghề diễn. Anh từng chứng kiến một diễn viên lớn tuổi hết thời phải tự mang hành lý, chuyển ghế và tháo đồ hóa trang mà không có ai giúp đỡ. Không muốn chờ đến ngày bị ngành giải trí đào thải, anh chọn chủ động rút lui. Khoảng năm 2014, Châu Kiệt gần như không còn tham gia phim truyền hình và điện ảnh.

Dù rời xa màn ảnh, anh vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất. Từ cuối năm 2015, Châu Kiệt đảm nhận vai Hoàng đế Quang Tự trong vở kịch “Bắc Kinh pháp nguyên tự” của Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc và gắn bó với nhân vật này suốt 10 năm. Anh cũng tích cực làm từ thiện, từng tài trợ xây trường tiểu học Hy Vọng tại Cam Túc và quyên góp 10.000 kg gạo cho nhân viên y tế tuyến đầu trong đại dịch COVID-19.

Trái ngược với sự chủ động trong công việc, cuộc sống riêng của Châu Kiệt trải qua nhiều mất mát. Năm 2016, cha anh qua đời vì nhồi máu não khi nam diễn viên đang quay phim ở nơi khác, khiến anh không kịp gặp cha lần cuối. Năm 2021, mẹ anh cũng qua đời. Là con một, chưa kết hôn và không có con, Châu Kiệt phải đối diện với nỗi cô đơn sau khi mất đi những người thân yêu nhất.

Theo truyền thông Trung Quốc, anh giữ tro cốt của cha mẹ trong nhà, vẫn chào hỏi họ mỗi khi ra ngoài và trở về. Vào dịp Tết, anh vẫn bày bát đũa, rót rượu cho cha và gắp thức ăn vào bát của mẹ như thể họ còn hiện diện.

Đêm giao thừa năm 2024, Châu Kiệt một mình đến Los Angeles (Mỹ) vì không biết nên đón Tết ở đâu. Anh chia sẻ rằng ngôi nhà tuổi thơ do cha mẹ dành cho mình đã không còn. Nỗi buồn lớn nhất không nằm ở việc thiếu một nơi để trở về, mà là những người từng chờ đợi anh nay đã không còn.

Ở tuổi 55, Châu Kiệt vẫn duy trì công việc kinh doanh nông nghiệp, hoạt động sân khấu và thiện nguyện. Trước câu hỏi của mẹ về chuyện không kết hôn, sinh con, anh từng phản biện: “Ai quy định con người nhất định phải kết hôn?” và “Có con thì chắc chắn con sẽ hiếu thảo sao?”. Với nam diễn viên, cuộc sống không hôn nhân hay con cái vẫn có thể trọn vẹn, miễn là được sống theo lựa chọn của chính mình.