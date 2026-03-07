Châu Kiệt Luân tiết lộ điều này khiến người hâm mộ không khỏi hào hứng

Sao quốc tế 07/03/2026 10:33

Tối 4/3, Châu Kiệt Luân (Jay Chou) bất ngờ khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ khi đăng tải dòng trạng thái trên Instagram.

Tối 4/3, Châu Kiệt Luân (Jay Chou) bất ngờ khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ khi đăng tải dòng trạng thái trên Instagram với nội dung ngắn gọn: "Hãy chờ tôi trong tháng này nhé". Đi kèm là hình ảnh chụp trong phòng thu quen thuộc - chi tiết nhỏ nhưng đủ để làm dấy lên hàng loạt suy đoán về việc nam ca sĩ sắp phát hành album mới.

 

Chỉ với vài từ đơn giản, bài đăng nhanh chóng gây "dậy sóng" trong cộng đồng fan của nam nghệ sĩ. Không lâu sau đó, Châu Kiệt Luân tiếp tục khiến người hâm mộ tò mò khi đặt câu hỏi: "Đoán xem khi nào album sẽ được phát hành?". Động thái này càng làm tăng kỳ vọng rằng sản phẩm âm nhạc mới của anh có thể ra mắt ngay trong tháng 3/2026 - thời điểm đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động trong ngành âm nhạc.

Châu Kiệt Luân tiết lộ điều này khiến người hâm mộ không khỏi hào hứng - Ảnh 1

Thực tế, những tín hiệu về album mới đã xuất hiện từ trước. Hai ngày trước khi đăng tải thông báo trên, Châu Kiệt Luân từng chia sẻ một dòng trạng thái hỏi người hâm mộ: "Chúng ta có nên viết thêm một bài hát về lâu đài trong mưa không?". Tuy nhiên, bài đăng này nhanh chóng bị xóa, khiến fan hài hước gọi đó là màn "rút lại bài hát mới ngay tại chỗ".

Bên cạnh đó, các cộng sự thân thiết của nam ca sĩ cũng phần nào hé lộ tiến độ dự án. Nhà soạn nhạc Michael Lin cho biết quá trình mix nhạc đã hoàn tất vào ngày 3/3. Trong khi đó, nhạc sĩ Phương Văn Sơn (Vincent Fang) - người gắn bó với Châu Kiệt Luân trong nhiều bản hit từng tiết lộ vào tháng 2 rằng quá trình viết lời diễn ra "nhanh như chớp", khiến cư dân mạng ví von bộ đôi như đang "làm bài tập trước khi năm học bắt đầu".

Châu Kiệt Luân tiết lộ điều này khiến người hâm mộ không khỏi hào hứng - Ảnh 2

Đây sẽ là album phòng thu thứ 16 của Châu Kiệt Luân và cũng là dự án được chuẩn bị lâu nhất trong sự nghiệp của anh. Ban đầu, album dự kiến gồm 10 ca khúc, nhưng sau đó đã được mở rộng lên hơn 12 bài hát. Đáng chú ý, nhiều ca khúc được cho là mang đậm phong cách Trung Hoa đặc trưng - yếu tố từng làm nên thương hiệu âm nhạc của nam nghệ sĩ.

Trong quá trình sáng tác, Châu Kiệt Luân cũng từng chia sẻ những câu chuyện đời thường đầy hài hước. Anh tiết lộ con gái út quá quấn mẹ khiến việc tập trung sáng tác tại nhà gặp khó khăn, buộc anh phải tìm đến phòng thu riêng để hoàn thành album.

Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

Huấn luyện viên thể hình riêng của Châu Kiệt Luân, biệt danh là Hulk, vừa gây xôn xao khi tiết lộ nam ca sĩ mắc viêm cột sống dính khớp trong thời gian dài. Người này cho biết anh từng chứng kiến ngôi sao âm nhạc lên cơn đau dữ dội.

