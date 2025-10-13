Lập kỷ lục chưa từng có, Châu Kiệt Luân thừa nhận nhiều lần hoảng loạn vì lý do này

Sao quốc tế 13/10/2025 14:45

Chuỗi concert của 'Thiên vương' Châu Kiệt Luân (Jay Chou) diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại Sân vận động Thượng Hải đã chính thức ghi nhận kỷ lục mới, khi mỗi đêm có hơn 61.400 khán giả tham dự, trở thành buổi hòa nhạc có lượng người xem lớn nhất trong lịch sử sân vận động này.

Sân vận động Thượng Hải, còn được gọi là "Sân vận động tám vạn người", được khánh thành năm 1997. Tên gọi này bắt nguồn từ thiết kế ban đầu dành cho các sự kiện quy mô Olympic, với sức chứa dự kiến 80.000 người. Tuy nhiên, sau quá trình thi công và điều chỉnh thực tế, con số này giảm xuống còn khoảng 60.000 chỗ ngồi nhưng cái tên "tám vạn người" vẫn được giữ nguyên như một biểu tượng.

Đến năm 2023, sân vận động được cải tạo và nâng cấp toàn diện, nâng sức chứa lên 72.000 chỗ, bổ sung nhiều hạng mục hiện đại như mái vòm khổng lồ vươn ra 16,5m và khu chức năng thể thao - giải trí đạt chuẩn quốc tế.

Lập kỷ lục chưa từng có, Châu Kiệt Luân thừa nhận nhiều lần hoảng loạn vì lý do này - Ảnh 1

Trong suốt thời gian diễn ra concert, khu vực Công viên Thể thao Từ Gia Hối (Xujiahui Sports Park) được thực hiện phong tỏa cục bộ để đảm bảo an ninh. Lực lượng công an đã lập kế hoạch bảo vệ chặt chẽ, tăng cường tuần tra và điều tiết giao thông, nhằm bảo đảm buổi biểu diễn diễn ra an toàn, trật tự và thuận lợi.

Châu Kiệt Luân vẫn chứng minh vị thế "ông hoàng nhạc Hoa ngữ" dù đã hơn hai thập kỷ hoạt động, sức hút của anh chưa hề giảm sút. Từ khán giả trẻ đến người hâm mộ trung niên, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến màn trình diễn của biểu tượng âm nhạc châu Á này.

Lập kỷ lục chưa từng có, Châu Kiệt Luân thừa nhận nhiều lần hoảng loạn vì lý do này - Ảnh 2

Tuy nhiên, Châu Kiệt Luân mới đây tiết lộ việc anh chịu áp lực rất lớn trong suốt chuyến lưu diễn. Nam ca sĩ hoảng loạn và gần như không thể biểu diễn trên sân khấu. Thông tin này được Châu Kiệt Luân chia sẻ thông qua trang cá nhân.

“Chuyến lưu diễn đã kết thúc tại Thượng Hải. Cảm ơn các bạn đã hát cùng tôi hàng trăm lần trong nhiều năm qua. Trong chuyến lưu diễn, thực sự có những tình huống tôi không thể kiểm soát. Nhiều lần tôi hoảng loạn, không thể lên sân khấu, mất giọng. Áp lực rất lớn, nhưng nghĩ về việc mọi người có thể đã chờ đợi nhiều năm cho một buổi hòa nhạc, tôi hiểu sự mong đợi đó quý giá đến nhường nào. Do đó, nhiều lần, tôi có ý định hủy concert nhưng lại nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó”, anh cho biết.

Nam ca sĩ tiếp tục: "Tôi không biết mình có thể hát bằng giọng hát ban đầu trong mọi buổi diễn tiếp theo hay không. Nhưng tôi biết bất kể giọng hát như thế nào, tôi vẫn sẽ trở lại sân khấu và tiếp tục tạo ra những kỷ niệm với các bạn".

