Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

13/10/2025

Hành trình tình yêu giữa Lương Bằng Quang và Ngân 98 bắt đầu từ năm 2016, chính thức công khai vào tháng 5/2017 khi cô còn là một DJ trẻ tuổi.

 

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - người điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai? - Ảnh 1
Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) tại thời điểm bị bắt. Ảnh: VietNamNet. 

Trước khi bị bắt, Ngân 98 là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Cụ thể, tài khoản TikTok “Ngân 98 thích ăn” có hơn 1,4 triệu lượt theo dõi; tài khoản Facebook “DJ Ngân 98” có hơn 2,6 triệu người theo dõi. Mỗi clip người này đăng tải đều thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ.

Theo Công an TPHCM, khi được mời lên làm việc về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn khai báo mà quanh co, đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, qua điều tra, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai nhân viên đều xác định Ngân là người chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai? - Ảnh 2
Ca sĩ Lương Bằng Quang và Ngân 98. 

Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột - bà T.T.T - đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu Shop (do M.T.V đứng tên). Dù không trực tiếp đứng tên, nhưng mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân kiểm soát, hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là sản phẩm được cấp phép lưu hành, nhưng Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm loại sản phẩm “viên rau củ Collagen” - chưa được cấp phép, không có hồ sơ công bố.

Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, quảng cáo có tác dụng tăng hiệu quả giảm cân. Trên bao bì ghi “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó cơ quan quản lý, song thực tế lại bán trọn bộ như một liệu trình giảm cân hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “giảm nhanh 4-15kg”.

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai? - Ảnh 3
Ngân 98 và sản phẩm do mình kinh doanh. Ảnh: VietNamNet. 

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty, với giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng/bộ.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và nhân viên nhằm che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ riêng giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu của hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) xác định: các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả. Đáng lo ngại, một số mẫu viên Collagen chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein, đây là hai hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo thông tin VietNamNet, giữa tâm bão pháp lý, công chúng đổ dồn sự chú ý vào Lương Bằng Quang - nam ca sĩ, nhạc sĩ 43 tuổi nổi tiếng với nhiều bản hit. Khi VietNamNet liên hệ, điện thoại của Lương Bằng Quang tắt máy.

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai? - Ảnh 4
Lương Bằng Quang - nam ca sĩ, nhạc sĩ 43 tuổi nổi tiếng với nhiều bản hit. 

Sinh ngày 28/1/1982 tại TPHCM trong một gia đình có máu nghệ thuật với cha là nhạc sĩ Lương Bằng Vinh. Năm 2002, ở tuổi 20, anh bắt đầu sáng tác chuyên nghiệp. Lương Bằng Quang từng là nhạc sĩ trẻ nhất nhận giải Làn Sóng Xanh năm 2004 ở tuổi 22, nổi đình đám thập niên 2000. Anh ghi dấu ấn với loạt hit như: Chính em, Đừng làm nỗi đau thêm dài, Anh tin mình đã trao nhau một kỷ niệm, Bay cùng tình yêu, Nỗi đau ngự trị...

Sau này, sự nghiệp của Lương Bằng Quang có phần chững lại, phần lớn do những lùm xùm đời tư. Anh từng trải qua nhiều mối tình, trong đó vài mối được công khai và không ngại thừa nhận bản thân đào hoa. Nhưng mọi thứ thay đổi khi anh gặp Ngân 98 - cô gái nổi lên từ cộng đồng DJ và hot girl mạng xã hội.

Hành trình tình yêu giữa Lương Bằng Quang và Ngân 98 bắt đầu từ năm 2016, chính thức công khai vào tháng 5/2017 khi cô còn là một DJ trẻ tuổi.

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai? - Ảnh 5
Lương Bằng Quang và Ngân 98 bắt đầu từ năm 2016.

Năm 2020, Lương Bằng Quang từng công khai bênh vực Ngân 98 khi cô bị chỉ trích vì sử dụng chất kích thích dù phải hứng chịu gạch đá từ công chúng. Trong năm đó, họ từng chia tay vì Ngân 98 ghen tuông. Lương Bằng Quang từng cầu hôn nhưng bị từ chối vì lý do ghen tuông quá mức.

Đầu năm 2025, Lương Bằng Quang bất ngờ thừa nhận từng lợi dụng cô suốt 2 năm để khiến Ngân 98 chán nản và tự chia tay nhưng cuối cùng họ vẫn quay về bên nhau.

Ở tuổi 43, Lương Bằng Quang vẫn hoạt động sôi nổi với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất. Sự nghiệp anh có phần biến đổi sau khi yêu Ngân 98, từ những dự án lớn chuyển sang các hoạt động cá nhân và kinh doanh, nhưng thu nhập từ hit cũ vẫn giúp anh có cuộc sống sung túc.

Ngân 98 đăng đàn than vãn chuyện tình cảm khiến netizen đặt nghi vấn rạn nứt với Lương Bằng Quang

Ngân 98 đăng đàn than vãn chuyện tình cảm khiến netizen đặt nghi vấn rạn nứt với Lương Bằng Quang

Dòng chia sẻ của Ngân 98 đang nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

