Lương Bằng Quang và Ngân 98 hiếm hoi diện đồ 'kín cổng cao tường', chiếm trọn '10 điểm thanh lịch'

Nổi tiếng là "nữ hoàng thị phi" khi đánh bóng tên tuổi của mình bằng những hình ảnh khoe thân phản cảm. Không ít lần bạn gái của Lương Bằng Quang đã nhận"rổ gạch đá" vì ăn mặc phản cảm. Dù liên tục bị chỉ trích nhưng Ngân 98 vẫn bỏ mặc những lời nói và tiếp tục theo đuổi phong cách "thiếu vải" của mình.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 chính là cặp đôi nhận được sự quan tâm từ phía khán giả - Ảnh: Internet

Cùng nhau trải qua một thời gian tìm hiểu và hẹn hò đầy ồn ào, hiện tại Lương Bằng Quang và Ngân 98 chính là cặp đôi nhận được sự quan tâm từ phía khán giả. Dù không ít lần cả hai đã công khai chia tay, nhưng sau tất cả cặp đôi vẫn ở bên cạnh nhau. Nhiều người vô cùng trông ngóng sẽ nhận được tin vui từ phía cặp đôi vào một ngày gần nhất.