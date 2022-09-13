Lương Bằng Quang và Ngân 98 hiếm hoi diện đồ 'kín cổng cao tường', chiếm trọn '10 điểm thanh lịch'

Khác với những lần khoe thân nóng bỏng, Lương Bằng Quang nà Ngân 98 lần hiếm hoi diện đồ kín cổng cao tường gây chú ý. Cả 2 được nhiều khán giả khuyên nên duy trì phong cách thời trang kín đáo trong thời gian sắp tới.
- Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trèo đèo lội suối mang yêu thương về với bản làng
- Gác lại bão thị phi, H'Hen Niê khoe khéo 'vòng eo 59' khiến dân tình xuýt xoa
Nổi tiếng là "nữ hoàng thị phi" khi đánh bóng tên tuổi của mình bằng những hình ảnh khoe thân phản cảm. Không ít lần bạn gái của Lương Bằng Quang đã nhận"rổ gạch đá" vì ăn mặc phản cảm. Dù liên tục bị chỉ trích nhưng Ngân 98 vẫn bỏ mặc những lời nói và tiếp tục theo đuổi phong cách "thiếu vải" của mình.
Cùng nhau trải qua một thời gian tìm hiểu và hẹn hò đầy ồn ào, hiện tại Lương Bằng Quang và Ngân 98 chính là cặp đôi nhận được sự quan tâm từ phía khán giả. Dù không ít lần cả hai đã công khai chia tay, nhưng sau tất cả cặp đôi vẫn ở bên cạnh nhau. Nhiều người vô cùng trông ngóng sẽ nhận được tin vui từ phía cặp đôi vào một ngày gần nhất.
Mới đây trên trang cá nhân, Lương Bằng Quang đã hào hứng khoe hình ảnh đi diễn bên cạnh Ngân 98. Nam nhạc sĩ nói thêm: "Vừa hết mưa là xuống phố đi ăn tối. Hai đứa nên mặc đồ màu gì là ok nhất vậy mấy bạn". Dễ dàng nhận thấy thay vì những bộ cánh gợi cảm, táo bạo gây sốc cặp đôi lại quyết định xuất hiện trước khán giả trang phục "kín cổng cao tường".
Việc cặp đôi "chiêu trò" thay đổi phong cách thời trang thường ngày khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Ngoài những lời khen ngợi về nhan sắc của cả hai, một số khán giả cho rằng Lương Bằng Quang và Ngân 98 xứng đáng nhận được "10 điểm thanh lịch": "Hai người này đúng phẫu thuật thành công. Đẹp đôi dễ thương", "Mình rất thích Ngân về tính cách, cách nói chuyện", "Anh chị đẹp quá. Chúc anh chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc"..