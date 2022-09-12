Gác lại bão thị phi, H'Hen Niê khoe khéo 'vòng eo 59' khiến dân tình xuýt xoa

Dù là nàng Hậu dành được nhiều tình cảm từ khán giả, song dạo gần đây, H'Hen Niê lại trở thành chủ đề bàn tán trên khắp 'cõi mạng'. Mới đây, vẻ ngoài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trên thảm đỏ đã khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Từng được đông đảo mọi người yêu mến nhưng thời gian gần đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê lại bất ngờ nhận về vô số chỉ trích bởi nhiều lý do. Một trong số đó phải kể đến một bộ phận netizen cho rằng nàng hậu Ê Đê vô cùng “giả tạo”, ra vẻ giản dị. H'Hen Niê - là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 - Ảnh: Internet Mới đây nhất, xuất hiện tại đêm đêm chung kết Miss Peace Việt Nam 2022, H'Hen Niê đã khiến dân tình xuýt xoa khi xuất hiện với vẻ ngoài quyến rũ. Cụ thể àng hậu 9X sải bước tự tin trong bộ váy dạ hội có tông màu trắng và gold kết hợp những đường cut out tinh tế, chuẩn xác làm tôn lên mọi đường cong rực rỡ của nàng hậu.

Mới đây nhất xuất hiện tại đêm đêm chung kết Miss Peace Việt Nam 2022, H'Hen Niê đã khiến dân tình xuýt xoa khi xuất hiện với vẻ ngoài quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet Không những khoe vóc dáng đáng mơ ước của nàng Hậu và thiết kế này còn tôn vinh vòng eo 59cm cùng tấm lưng trần nuột nà của H'Hen Niê. Chính điều này đã khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Nàng Hậu tự tin trong bộ váy dạ hội có tông màu trắng và gold kết hợp những đường cut out tinh tế - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, H’Hen Niê bị chỉ trích là “hoa hậu lôi thôi” khi đi dép tổ ong, xắn quần ống cao ống thấp đi chụp ảnh căn cước công dân. Không chỉ có vậy, bộ ảnh bikini của cô chụp Ngô Bảo Ngọc còn bị cho là “chiếm đoạt văn hóa” khi cố tình bôi đen da. Sau đó khi được một fan đã đặt câu hỏi cho H’Hen Niê rằng “Một phần đông anti cho rằng Hen đang diễn, giả tạo với 2 chữ “giản dị”. Vậy chị Hen nghĩ sao về điều này?”, H'hen Niê đã có câu trả lời tinh tế.

Trước đó, H’Hen Niê bị chỉ trích là “hoa hậu lôi thôi” khi đi dép tổ ong, xắn quần ống cao ống thấp đi chụp ảnh căn cước công dân - Ảnh: Internet H’Hen Niê cho biết cô luôn biết ơn tất cả những lời đóng góp của mọi người:“Ôi chị rất là chân thành cảm ơn những lời đóng góp của tất cả mọi người liên quan đến mặt hình ảnh bên ngoài của chị nè. Chị rất trân trọng và yêu mọi khoảnh khắc trong đời sống của chị dù là hình ảnh như thế nào đi chăng nữa. H’Hen Niê cho biết cô luôn biết ơn tất cả những lời đóng góp của mọi người - Ảnh: Internet Chị tự hào về tất cả mọi thứ, về gia đình, nơi chị sống và cả hoạt động chị làm. Đúng là chị nghĩ đơn giản nhiều thứ nên chị sẽ cố gắng thay đổi từng chút từng chút nhé. Và để đón nhận hình ảnh xinh đẹp và biến hóa thì event hay cần xuất hiện xinh đẹp thì sẽ có nha, an tâm nha”.

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