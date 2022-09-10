Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị Sở TT-TT TP.HCM xử phạt 2 Facebooker đăng ảnh ám chỉ đường dây bán dâm

Hậu trường 10/09/2022 20:50

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi công văn đến Sở TT-TT TP.HCM đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ tài khoản Facebook đã thông tin thất thiệt về hoa hậu.

Ngày 10/9, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (TAT Law Firm, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM), là người bảo vệ quyền lợi cho Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết, đã gửi công văn đến Sở TT-TT TP.HCM đề nghị xác minh, xử lý hành vi vi phạm hành chính của 2 chủ tài khoản Facebook vì có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của hoa hậu Thùy Tiên.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã được Cục Cảnh sát hình sự khẳng định không liên quan đến đường dây bán dâm của Lê Hoàng Long - Ảnh: Internet

Cô muốn phản ứng trước hành động "tung tin úp mở, kèm hình ảnh cá nhân tôi trên các trang mạng xã hội, tạo ra sự nghi ngờ trong công chúng về việc tôi có liên quan đến đường dây bất hợp pháp của đối tượng Lê Hoàng Long".

Đại diện truyền thông của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xác nhận cô nêu tên "2 Facebooker có hành vi gây hiểu lầm" khi làm việc với văn phòng luật TAT Law Firm để bảo vệ danh dự cho bản thân. Hai Facebooker nói trên là Đặng Thùy Trang và Donald Nguyễn, đều là những người có hoạt động liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp trước đây.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên
Bài đăng của 2 Facebooker mà Thùy Tiên cho rằng gây hiểu nhầm về cô - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Thùy Tiên, 2 Facebooker đều là những người có hoạt động trong showbiz, có lượng người theo dõi khá lớn nên các bài đăng có khả năng gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cô.

Mong muốn của Thùy Tiên là văn phòng luật sẽ có "những biện pháp xử lý thích đáng những đối tượng tung tin thất thiệt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tôi trước công chúng".

Hôm 9-9, Cục Cảnh sát hình sự khẳng định hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nông Thúy Hằng không liên quan đến hai tên viết tắt T.T. và T.H. trong đường dây mại dâm có một số người đẹp, hoa hậu, á hậu trong giới showbiz tham gia vừa bị triệt phá.

Đằng sau nhan sắc 'không tì vết' của Ngọc Trinh, nhan sắc thực ra sao?

Đằng sau nhan sắc 'không tì vết' của Ngọc Trinh, nhan sắc thực ra sao?

Sắc vóc của Ngọc Trinh trong một đoạn clip ghi lại hậu trường chụp ảnh, lại một lần nữa khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thuỳ Tiên Sao Việt đường dây bán dâm Lê Hoàng Long

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 56 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh