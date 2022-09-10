Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi công văn đến Sở TT-TT TP.HCM đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ tài khoản Facebook đã thông tin thất thiệt về hoa hậu.

Ngày 10/9, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (TAT Law Firm, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM), là người bảo vệ quyền lợi cho Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết, đã gửi công văn đến Sở TT-TT TP.HCM đề nghị xác minh, xử lý hành vi vi phạm hành chính của 2 chủ tài khoản Facebook vì có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của hoa hậu Thùy Tiên.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã được Cục Cảnh sát hình sự khẳng định không liên quan đến đường dây bán dâm của Lê Hoàng Long - Ảnh: Internet

Cô muốn phản ứng trước hành động "tung tin úp mở, kèm hình ảnh cá nhân tôi trên các trang mạng xã hội, tạo ra sự nghi ngờ trong công chúng về việc tôi có liên quan đến đường dây bất hợp pháp của đối tượng Lê Hoàng Long".

Đại diện truyền thông của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xác nhận cô nêu tên "2 Facebooker có hành vi gây hiểu lầm" khi làm việc với văn phòng luật TAT Law Firm để bảo vệ danh dự cho bản thân. Hai Facebooker nói trên là Đặng Thùy Trang và Donald Nguyễn, đều là những người có hoạt động liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp trước đây.

Bài đăng của 2 Facebooker mà Thùy Tiên cho rằng gây hiểu nhầm về cô - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Thùy Tiên, 2 Facebooker đều là những người có hoạt động trong showbiz, có lượng người theo dõi khá lớn nên các bài đăng có khả năng gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cô.

Mong muốn của Thùy Tiên là văn phòng luật sẽ có "những biện pháp xử lý thích đáng những đối tượng tung tin thất thiệt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tôi trước công chúng".

Hôm 9-9, Cục Cảnh sát hình sự khẳng định hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nông Thúy Hằng không liên quan đến hai tên viết tắt T.T. và T.H. trong đường dây mại dâm có một số người đẹp, hoa hậu, á hậu trong giới showbiz tham gia vừa bị triệt phá.

Đằng sau nhan sắc 'không tì vết' của Ngọc Trinh, nhan sắc thực ra sao? Sắc vóc của Ngọc Trinh trong một đoạn clip ghi lại hậu trường chụp ảnh, lại một lần nữa khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-thuy-tien-de-nghi-so-tt-tt-tphcm-xu-phat-2-facebooker-dang-anh-am-chi-duong-day-ban-dam-501435.html