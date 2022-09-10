Đằng sau nhan sắc 'không tì vết' của Ngọc Trinh, nhan sắc thực ra sao?

Mới đây, một trang TikTok đăng tải đoạn clip hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh khi chưa qua photoshop nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Theo đó, trong clip Ngọc Trinh diện váy trắng bó sát, cắt xẻ táo bạo để lộ vòng eo con kiến. Mái tóc người đẹp gốc Trà Vinh buông xõa nhẹ nhàng. Cô trang điểm theo phong cách ngọt ngào, trẻ trung.

Cứ mỗi khi xuất hiện Ngọc Trinh lại khiến netizen được phen "xịt máu mũi" với loạt ảnh "xôi thịt", khoe triệt để body với 3 vòng cực sexy, nóng bỏng. Nhưng nhiều cư dân mạng vẫn luôn tò mò về nhan sắc ngoài đời của cô.

Có thể thấy, body của "Nữ hoàng nội y" dù chưa qua chỉnh sửa vẫn vô cùng nuột nà và "mlem". Chưa kể, thần thái xuất thần cộng với visual siêu sang chảnh của Ngọc Trinh cũng làm nhiều người phải trầm trồ. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng cho rằng gương mặt của người đẹp đã lộ dấu hiệu của tuổi tác khi chưa qua phần chỉnh sửa ảnh.

Cư dân mạng bình luận: "Hình như Ngọc Trinh không thẩm mỹ, không thẩm mỹ vậy là đẹp rồi", "33 tuổi nhìn trẻ quá", "U mê cái body của bả", "Có dấu hiệu tuổi tác, nhưng nhìn vẫn còn đẹp", "33 tuổi rồi còn bắt đẹp như thế nào nữa, vẫn thích nét đẹp này"...

Cư dân mạng cũng cho rằng gương mặt của người đẹp đã lộ dấu hiệu của tuổi tác - Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Trinh sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô nổi lên với biệt danh "Nữ hoàng nội y" và được ca ngợi bởi vẻ ngoài "đẹp không tì vết" cùng số đo 3 vòng chuẩn chỉnh. Khác với nhiều người đẹp theo đuổi phong cách sắc sảo với khuôn mặt Vline, góc cạnh, Ngọc Trinh suốt nhiều năm qua vẫn trung thành với khuôn mặt tròn baby.

Người đẹp từng tiết lộ, bản thân có chỉnh sửa một điểm duy nhất trên khuôn mặt đó là hàm răng. Cô khẳng định: "Trinh chỉ chỉnh sửa có hàm răng thôi. Do vậy, mới trẻ lâu được như thế, mắt tròn, mũi tròn không có quá cao, miệng chúm chím, mặt tròn. Tuy là ốm nhưng không phải là hóp, nên mọi người mới thấy mình trẻ".

Người đẹp tập luyện nhiều bộ môn kết hợp như gym, yoga, pilates - Ảnh: Internet

Hiện tại, ở tuổi 33, Ngọc Trinh rất chú trọng việc tập luyện, ăn kiêng để giữ hình thể nóng bỏng. Người đẹp tập luyện nhiều bộ môn kết hợp như gym, yoga, pilates. Về chế độ ăn, Ngọc Trinh hạn chế ăn tinh bột, bổ sung nhiều rau, chất đạm để tăng cường cơ bắp, giữ đường cong chữ S trứ danh.