Đằng sau nhan sắc 'không tì vết' của Ngọc Trinh, nhan sắc thực ra sao?

Hậu trường 10/09/2022 19:50

Sắc vóc của Ngọc Trinh trong một đoạn clip ghi lại hậu trường chụp ảnh, lại một lần nữa khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Cứ mỗi khi xuất hiện Ngọc Trinh lại khiến netizen được phen "xịt máu mũi" với loạt ảnh "xôi thịt", khoe triệt để body với 3 vòng cực sexy, nóng bỏng. Nhưng nhiều cư dân mạng vẫn luôn tò mò về nhan sắc ngoài đời của cô.

Ngọc Trinh
Mỗi khi xuất hiện Ngọc Trinh lại khiến netizen được phen "xịt máu mũi" với loạt ảnh "xôi thịt" - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang TikTok đăng tải đoạn clip hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh khi chưa qua photoshop nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Theo đó, trong clip Ngọc Trinh diện váy trắng bó sát, cắt xẻ táo bạo để lộ vòng eo con kiến. Mái tóc người đẹp gốc Trà Vinh buông xõa nhẹ nhàng. Cô trang điểm theo phong cách ngọt ngào, trẻ trung.

Ngọc Trinh
Một trang TikTok đăng tải đoạn clip hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh khi chưa qua photoshop nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, body của "Nữ hoàng nội y" dù chưa qua chỉnh sửa vẫn vô cùng nuột nà và "mlem". Chưa kể, thần thái xuất thần cộng với visual siêu sang chảnh của Ngọc Trinh cũng làm nhiều người phải trầm trồ. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng cho rằng gương mặt của người đẹp đã lộ dấu hiệu của tuổi tác khi chưa qua phần chỉnh sửa ảnh. 

Ngọc Trinh
 body của "Nữ hoàng nội y" dù chưa qua chỉnh sửa vẫn vô cùng nuột nà và "mlem" - Ảnh: Chụp màn hình

 Ngọc Trinh

Cư dân mạng bình luận: "Hình như Ngọc Trinh không thẩm mỹ, không thẩm mỹ vậy là đẹp rồi", "33 tuổi nhìn trẻ quá", "U mê cái body của bả", "Có dấu hiệu tuổi tác, nhưng nhìn vẫn còn đẹp", "33 tuổi rồi còn bắt đẹp như thế nào nữa, vẫn thích nét đẹp này"...

Ngọc Trinh
Cư dân mạng cũng cho rằng gương mặt của người đẹp đã lộ dấu hiệu của tuổi tác - Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Trinh sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô nổi lên với biệt danh "Nữ hoàng nội y" và được ca ngợi bởi vẻ ngoài "đẹp không tì vết" cùng số đo 3 vòng chuẩn chỉnh. Khác với nhiều người đẹp theo đuổi phong cách sắc sảo với khuôn mặt Vline, góc cạnh, Ngọc Trinh suốt nhiều năm qua vẫn trung thành với khuôn mặt tròn baby. 

Ngọc Trinh

Người đẹp từng tiết lộ, bản thân có chỉnh sửa một điểm duy nhất trên khuôn mặt đó là hàm răng. Cô khẳng định: "Trinh chỉ chỉnh sửa có hàm răng thôi. Do vậy, mới trẻ lâu được như thế, mắt tròn, mũi tròn không có quá cao, miệng chúm chím, mặt tròn. Tuy là ốm nhưng không phải là hóp, nên mọi người mới thấy mình trẻ".

Ngọc Trinh
 Người đẹp tập luyện nhiều bộ môn kết hợp như gym, yoga, pilates - Ảnh: Internet

Hiện tại, ở tuổi 33, Ngọc Trinh rất chú trọng việc tập luyện, ăn kiêng để giữ hình thể nóng bỏng. Người đẹp tập luyện nhiều bộ môn kết hợp như gym, yoga, pilates. Về chế độ ăn, Ngọc Trinh hạn chế ăn tinh bột, bổ sung nhiều rau, chất đạm để tăng cường cơ bắp, giữ đường cong chữ S trứ danh.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi'

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi'

Ngọc Trinh cho biết cô trẻ lâu là nhờ biết chọn những phương pháp làm đẹp an toàn. Có được vóc dáng trẻ trung như hiện tại, Ngọc Trinh chăm chỉ tập yoga, sinh hoạt điều độ.

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