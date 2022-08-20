Ngọc Trinh triết lý về sống đẹp, netizen gật gù đồng ý

Hậu trường 20/08/2022 20:09

Những phát ngôn, triết lý sống của Ngọc Trinh khiến cô luôn nhận được sự chú ý từ công chúng.

Dạo gần đây, “nữ hoàng nội y” đăng ảnh luôn kèm những câu nói triết lý sâu sắc. Mới nhất, cô đăng bộ hình gợi cảm trên Instagram cùng dòng trạng thái “Ngoại hình đẹp, đúng là rất cần thiết. Nhưng sống đẹp, thì quan trọng hơn nhiều.” 

 

Ngọc Trinh triết lý về sống đẹp, netizen gật gù đồng ý - Ảnh 1
Bài đăng của Ngọc Trinh trên trang cá nhân thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Bên dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các khác giả nữ đều cho rằng góc nhìn, quan điểm sống của Ngọc Trinh khá đúng, nhất là trong xã hội ngày nay. Người đẹp Trà Vinh thường xuyên đưa ra những triết lý sống từ những trải nghiệm cá nhân khiến dân tình gật gù tâm đắc.

 

 

Ngọc Trinh triết lý về sống đẹp, netizen gật gù đồng ý - Ảnh 2
Ngọc Trinh trong bộ hình mới - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Ngọc Trinh triết lý về sống đẹp, netizen gật gù đồng ý - Ảnh 3
Cô nàng vẫn luôn tạo được sức nóng mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội với những bộ trang phục đầy táo bạo - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

 

Được biết, đây là bộ hình được Ngọc Trinh chụp khi cùng Minh Hằng và đoàn làm phim Chị chị em em 2 tổ chức buổi tiệc ăn mừng đóng máy. Trong hình Ngọc Trinh diện bộ đồ đơn giản nhưng lại đủ để “cháy phố”. Chiếc croptop cổ yếm được cô kết hợp với chân váy da ngắn không thể ngắn hơn. Đôi bốt cao cổ kéo dài chân của cô nàng gốc Trà Vinh đáng kể. Để bộ đồ thêm phần sang chảnh, túi Balenciaga, đồng hồ Richard Mille được Ngọc Trinh kết hợp khá hài hòa. Đặc biệt nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của cô cũng tỏa sáng bất chấp điều kiện chụp ảnh thiếu sáng.

 

Ngọc Trinh triết lý về sống đẹp, netizen gật gù đồng ý - Ảnh 4
Bất chấp điều kiện thiếu sáng, nhan sắc của Ngọc Trinh vẫn tỏa sáng - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

 

Măc dù đã ở ngoài tuổi 30, nhưng Ngọc Trinh có lẽ là người đẹp duy nhất của Vbiz luôn biết cách giữ được độ hot của mình. Cô nàng vẫn luôn tạo được sức nóng mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội với những bộ trang phục đầy táo bạo. Kèm theo đó, những phát ngôn, triết lý sống của cô nàng càng khiến cô luôn nhận được công chúng chú ý.

 

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