Ngọc Trinh khoe vóc dáng nuột nà nhưng khoan đã, "chiếc bóng phản chủ" trên tường lại khác xa

Hình ảnh thật và chiếc bóng phản chiếu trên tường sao lại khác xa thế này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh khoe vóc dáng "căng đét" vạn người mê. Kèm với hình ảnh, "nữ hoàng nội y" chia sẻ: "Ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Ai cũng từng trải qua điều gì đó khiến họ thay đổi. Vì thế, đừng bao giờ đánh giá người khác bằng những gì mà bạn đã trải qua".

Ngọc Trinh quyến rũ, gợi cảm "hết nấc" trong bộ ảnh mới. Trong ảnh, người đẹp diện trang phục với thiết kế cắt xẻ táo bạo, phô diễn gần như toàn bộ đường cong cơ thể. Thế nhưng, lần này, điều dân tình quan tâm không phải là vóc dáng nuột nà ấy mà lại là "chiếc bóng phản chủ" trên tường. Chiếc bóng trên tường thu hút sự chú ý. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bóng dáng Ngọc Trinh trên tường khác xa con người thực tế. Cụ thể, vòng 2 của người đẹp Trà Vinh bỗng to tướng lạ thường khi in lên tường.

Sao lại "hình một đằng - bóng một nẻo" thế này. Đường hình và đường bóng của Ngọc Trinh không đi đôi với nhau khiến dân mạng bật cười, bàn tán rôm rả. Người bông đùa Ngọc Trinh bị photoshop hại, người lại cho rằng góc máy "phản chủ"... Trước những bình luận đó, Ngọc Trinh nhẹ nhàng bấm "like" như thể đồng tình việc bị dân mạng soi: "Cái bóng trên tường có gì đó sai sai". Phản ứng Ngọc Trinh khi bị soi chiếc bóng trên tường. Ngọc Trinh hiện đang là người mẫu và diễn viên, được mệnh danh là "Nữ hoàng nội y" vì thân hình quyến rũ của mình. Cô được khán giả nhớ tới với hình ảnh gợi cảm qua những bộ nội y táo bạo. Được biết đến với nhiều phát ngôn gây sốc, vung tay vào hàng hiệu, Ngọc Trinh là một cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt trong hơn 10 năm qua. Thời gian gần đây,chân dài Tây Ninh đang kết hợp cùng Minh Hằng làm phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-khoe-voc-dang-nuot-na-nhung-khoan-da-chiec-bong-phan-chu-tren-tuong-lai-khac-xa-490577.html