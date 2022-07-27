Ngọc Trinh bất ngờ bị NSƯT Công Ninh 'bóc mẽ' con người thật, hé lộ cách xưng hô đặc biệt với 'đàn anh'

Chia sẻ về cơ duyên lần đầu hợp tác cùng Ngọc Trinh, nam diễn viên cho biết: "Thật ra trước khi đóng bộ phim này, tôi với Ngọc Trinh chưa quen biết và gặp gỡ nhau lần nào. Chắc có lẽ chúng tôi chỉ biết nhau qua mạng hoặc qua báo chí vậy thôi, mỗi người một lĩnh vực chứ chưa có mối liên hệ quen biết gì. Được biết cô người mẫu này có những tính cách, nhiều hoạt động xã hội làm mình cảm thấy thú vị".

Ngọc Trinh và NSƯT Công Ninh đã có dịp làm chung trong bộ phim "Vòng eo 56". Diễn viên Công Ninh vào vai ba của Ngọc Trinh, góp phần khắc họa cuộc đời của chân dài gốc Trà Vinh qua bộ phim.

Sau khi hợp tác chung, NSƯT Công Ninh nhận ra Ngọc Trinh là một cô gái rất hòa đồng và lễ phép. Trên trường quay, người đẹp này luôn hành xử khéo léo, không để người đối diện phải thấy ngại ngùng hay khó xử.

Nghệ sĩ Công Ninh không ngần ngại dành lời khen cho "đàn em": "Ngay từ cảnh quay đầu tiên thì cô bé này đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất bẩm sinh, cô vào vai một cách tự nhiên, mượt mà như đang kể lại chính câu chuyện của mình".

NSƯT Công Ninh nhận ra Ngọc Trinh là một cô gái rất hòa đồng và lễ phép - Ảnh: FBNV

Sau khi phim đóng máy, NSƯT Công Ninh và Ngọc Trinh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Họ thường xuyên gọi điện thăm hỏi lẫn nhau. Đặc biệt, người đẹp miền Tây luôn gửi quà, đồ ăn đến phim trường cho người ba trên phim ảnh của mình. Cô nàng cũng yêu quý gọi ông là “ba Ninh”, xem như người thân ruột thịt.

NSƯT Công Ninh chia sẻ: "Đôi lúc là cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe làm tôi nghĩ rằng chúng tôi có sự ràng buộc nho nhỏ sau bộ phim, cảm giác Ngọc Trinh coi tôi như người thân trong gia đình. Tôi rất quý mến và trân trọng tình cảm của Ngọc Trinh dành cho tôi”.

Sắp tới đây, NSƯT Công Ninh và Ngọc Trinh sẽ có cơ hội tái ngộ trên phim ảnh. Cả hai sẽ cùng tham gia bộ phim "Chị chị em em 2".