Ngọc Trinh bất ngờ thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ sau chỉ trích "trọng nam khinh nữ" bởi chênh lệch tiền thưởng giữa hai đội tuyển nam - nữ

Trên cá nhân của Ngọc Trinh, người đẹp đăng tải khoảnh khắc trao thưởng số tiền lớn tới toàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
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Trong SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-0, đã bảo vệ thành công tấm HCV khiến người hâm mộ vỡ òa trong chiến thắng.
Mới đây, trên cá nhân của Ngọc Trinh, người đẹp đăng tải khoảnh khắc trao thưởng số tiền 300 triệu đồng tới toàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Việc làm trên của Ngọc Trinh nhận được nhiều lời khen từ phía công chúng. Trước đó, tập đoàn của Ngọc Trinh công khai thưởng nóng cho 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam nam và nữ nếu giành chức chức vô địch SEA Games 31.
Tuy nhiên, lúc đó Ngọc Trinh vô tình vướng phải chỉ trích từ cư dân mạng. Cụ thể, cô thưởng tuyển nam 300 triệu đồng và tuyển nữ là 200 triệu đồng. Netizen cho rằng, cô đang "trọng nam khinh nữ" bởi sự chênh lệch tiền thưởng. Ngay lập tức, Ngọc Trinh cũng bày tỏ quan điểm của mình.