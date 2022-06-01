Ngọc Trinh bất ngờ thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ sau chỉ trích "trọng nam khinh nữ" bởi chênh lệch tiền thưởng giữa hai đội tuyển nam - nữ

Trong SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-0, đã bảo vệ thành công tấm HCV khiến người hâm mộ vỡ òa trong chiến thắng.

Mới đây, trên cá nhân của Ngọc Trinh, người đẹp đăng tải khoảnh khắc trao thưởng số tiền 300 triệu đồng tới toàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.