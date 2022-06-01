Ngọc Trinh bất ngờ thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ sau chỉ trích "trọng nam khinh nữ" bởi chênh lệch tiền thưởng giữa hai đội tuyển nam - nữ

Hậu trường 01/06/2022 07:17

Trên cá nhân của Ngọc Trinh, người đẹp đăng tải khoảnh khắc trao thưởng số tiền lớn tới toàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trong SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-0, đã bảo vệ thành công tấm HCV khiến người hâm mộ vỡ òa trong chiến thắng.

Mới đây, trên cá nhân của Ngọc Trinh, người đẹp đăng tải khoảnh khắc trao thưởng số tiền 300 triệu đồng tới toàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Ngọc Trinh bất ngờ thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ sau chỉ trích 'trọng nam khinh nữ' bởi chênh lệch tiền thưởng giữa hai đội tuyển nam - nữ - Ảnh 1
Ngọc Trinh bất ngờ thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ sau chỉ trích 'trọng nam khinh nữ' bởi chênh lệch tiền thưởng giữa hai đội tuyển nam - nữ - Ảnh 2
Ngọc Trinh đăng tải khoảnh khắc trao thưởng số tiền 300 triệu đồng tới toàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh: FBNV

 

Việc làm trên của Ngọc Trinh nhận được nhiều lời khen từ phía công chúng. Trước đó, tập đoàn của Ngọc Trinh công khai thưởng nóng cho 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam nam và nữ nếu giành chức chức vô địch SEA Games 31.

Ngọc Trinh bất ngờ thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ sau chỉ trích 'trọng nam khinh nữ' bởi chênh lệch tiền thưởng giữa hai đội tuyển nam - nữ - Ảnh 3
Ngọc Trinh từng công khai thưởng nóng cho 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam nam và nữ nếu giành chức chức vô địch SEA Games 31 - Ảnh: FBNV

 

Tuy nhiên, lúc đó Ngọc Trinh vô tình vướng phải chỉ trích từ cư dân mạng. Cụ thể, cô thưởng tuyển nam 300 triệu đồng và tuyển nữ là 200 triệu đồng. Netizen cho rằng, cô đang "trọng nam khinh nữ" bởi sự chênh lệch tiền thưởng. Ngay lập tức, Ngọc Trinh cũng bày tỏ quan điểm của mình.

Ngọc Trinh bất ngờ thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ sau chỉ trích 'trọng nam khinh nữ' bởi chênh lệch tiền thưởng giữa hai đội tuyển nam - nữ - Ảnh 4
Ngọc Trinh cũng bày tỏ quan điểm của mình - Ảnh: Chụp màn hình

 

 

Bão drama còn chưa ngớt, Ngọc Trinh đã có hành động này đây: 'Cảm ơn những người dù không quen không biết nhưng vẫn bình luận bênh vực mình'

Bão drama còn chưa ngớt, Ngọc Trinh đã có hành động này đây: 'Cảm ơn những người dù không quen không biết nhưng vẫn bình luận bênh vực mình'

Mới đây Ngọc Trinh vừa có những lời cảm ơn gửi đến những fan hâm mộ vẫn luôn ủng hộ trong khoảng thời gian ồn ào vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh đội tuyển bóng đá Việt Nam vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 27 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 52 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 27 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An