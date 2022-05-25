Sau vụ '11ha đất Bảo Lộc', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng đàn 'gọi thẳng' tên Ngọc Trinh giữa tin đồn 'nghỉ chơi' khiến cộng đồng mạng xôn xao

Thời gian vừa qua, khán giả không ngừng đặt ra nghi vấn Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã “nghỉ chơi”. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cả hai không còn xuất hiện cùng nhau dù là trên mạng xã hội.

Đã vậy, Ngọc Trinh hoàn toàn giữ im lặng khiến khán giả càng thêm hoài nghi. Cho đến sáng ngày 25/5, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng loạt ảnh thân mật bên “Nữ hoàng nội y” kèm nội dung: “3 năm rồi không xuất ngoại cùng nhau Ngọc Trinh”, dập tan tin đồn đã nghỉ chơi.

Nhiều người cho rằng do lịch trình công việc dày đặc cũng như vướng dịch Covid-19 nên Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh không có nhiều cơ hội gặp gỡ hay đi du lịch cùng nhau. Đến hiện tại, khi nhịp sống đã trở lại bình thường, “Ông trùm chân dài” liền nghĩ ngay đến việc lên lịch đi quay vlog cùng đàn em ở khắp các địa danh nổi tiếng trên thế giới. Ngay dưới bài đăng, khán giả bày tỏ sự vui mừng khi Vũ Khắc Tiệp – Ngọc Trinh vẫn có mối quan hệ anh em thân thiết.

-“2 người vui vẻ lại rồi hả”

-“Em rất thích cặp đôi này bên nhau. Đẹp gì mà đẹp dữ vậy”

-“Đẹp đôi đấy hai cháu”,...

Được biết, Vũ Khắc Tiệp là bệ phóng quan trọng trong cuộc đời của “nữ hoàng nội y”. Khắc Tiệp đưa Ngọc Trinh tiến gần hơn với ngành người mẫu và từng bước dấn thân vào showbiz Việt.

Vũ Khắc Tiệp đã đồng hành cùng Ngọc Trinh hơn 17 năm qua - Ảnh: Internet

Nhắc đến cái tên Ngọc Trinh là nghĩ ngay đến ông bầu Vũ Khắc Tiệp, nhắc đến cái tên Vũ Khắc Tiệp là nghĩ ngay đến "gà cưng" Ngọc Trinh. Đi cùng nhau năm châu bốn bể, mỗi tội, hơn một nửa trong số đấy đều dính phải không ít thị phi. Thế nhưng cứ mặc miệng thế gian bàn tán, 17 năm trôi qua, từ lúc còn là những cái tên không mấy ai biết, đến khi thành danh và hạn chế hoạt động trong showbiz, cặp đôi vẫn chọn cách đồng hành cùng nhau, vượt qua nhiều biến cố của cuộc sống.