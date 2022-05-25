Sau vụ '11ha đất Bảo Lộc', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng đàn 'gọi thẳng' tên Ngọc Trinh giữa tin đồn 'nghỉ chơi' khiến cộng đồng mạng xôn xao

Hậu trường 25/05/2022 14:18

Sau khoảng thời gian im lặng giữa tin đồn nghỉ chơi, sáng 25/5, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng đàn gọi thẳng tên Ngọc Trinh trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Thời gian vừa qua, khán giả không ngừng đặt ra nghi vấn Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã “nghỉ chơi”. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cả hai không còn xuất hiện cùng nhau dù là trên mạng xã hội.

Sau vụ '11ha đất Bảo Lộc', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng đàn 'gọi thẳng' tên Ngọc Trinh giữa tin đồn 'nghỉ chơi' khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh 1
Nhiều khán giả đặt nghi vấn Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đã nghỉ chơi - Ảnh: Internet

 

Đã vậy, Ngọc Trinh hoàn toàn giữ im lặng khiến khán giả càng thêm hoài nghi. Cho đến sáng ngày 25/5, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng loạt ảnh thân mật bên “Nữ hoàng nội y” kèm nội dung: “3 năm rồi không xuất ngoại cùng nhau Ngọc Trinh”, dập tan tin đồn đã nghỉ chơi.

Sau vụ '11ha đất Bảo Lộc', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng đàn 'gọi thẳng' tên Ngọc Trinh giữa tin đồn 'nghỉ chơi' khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh 2
Vũ Khắc Tiệp chia sẻ hình ảnh xuất hiện cùng Ngọc Trinh dập tan tin đồn - Ảnh: Internet

 

Nhiều người cho rằng do lịch trình công việc dày đặc cũng như vướng dịch Covid-19 nên Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh không có nhiều cơ hội gặp gỡ hay đi du lịch cùng nhau. Đến hiện tại, khi nhịp sống đã trở lại bình thường, “Ông trùm chân dài” liền nghĩ ngay đến việc lên lịch đi quay vlog cùng đàn em ở khắp các địa danh nổi tiếng trên thế giới. Ngay dưới bài đăng, khán giả bày tỏ sự vui mừng khi Vũ Khắc Tiệp – Ngọc Trinh vẫn có mối quan hệ anh em thân thiết.

-“2 người vui vẻ lại rồi hả”

-“Em rất thích cặp đôi này bên nhau. Đẹp gì mà đẹp dữ vậy”

-“Đẹp đôi đấy hai cháu”,...

Được biết, Vũ Khắc Tiệp là bệ phóng quan trọng trong cuộc đời của “nữ hoàng nội y”. Khắc Tiệp đưa Ngọc Trinh tiến gần hơn với ngành người mẫu và từng bước dấn thân vào showbiz Việt.

Sau vụ '11ha đất Bảo Lộc', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng đàn 'gọi thẳng' tên Ngọc Trinh giữa tin đồn 'nghỉ chơi' khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh 3
Vũ Khắc Tiệp đã đồng hành cùng Ngọc Trinh hơn 17 năm qua - Ảnh: Internet

 

Nhắc đến cái tên Ngọc Trinh là nghĩ ngay đến ông bầu Vũ Khắc Tiệp, nhắc đến cái tên Vũ Khắc Tiệp là nghĩ ngay đến "gà cưng" Ngọc Trinh. Đi cùng nhau năm châu bốn bể, mỗi tội, hơn một nửa trong số đấy đều dính phải không ít thị phi. Thế nhưng cứ mặc miệng thế gian bàn tán, 17 năm trôi qua, từ lúc còn là những cái tên không mấy ai biết, đến khi thành danh và hạn chế hoạt động trong showbiz, cặp đôi vẫn chọn cách đồng hành cùng nhau, vượt qua nhiều biến cố của cuộc sống.

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Từ khóa:   ngọc trinh vũ khắc tiệp vbiz

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