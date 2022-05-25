Sự thật 'ngã ngửa' về khu đất ở Bảo Lộc mà Ngọc Trinh 'nhận vơ' mới tậu: Nhiều công trình không phép, chỉ vọn vẹn 1,1ha

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 24/5, Cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã ghi nhận hiện trường khu đất mà người mẫu Ngọc Trinh 'nhận vơ' của mình ở hẻm 61 B’Lao Srê (xã Đại Lào).

Trước đó, trên trang cá nhân, người mẫu Ngọc Trinh đã đăng tải hình ảnh cắm trại tại một homestay xinh xắn tại Bảo Lộc và cho biết đây là khu đất mới "tậu" sau nhiều thời gian cố gắng làm việc. Thông tin này đã gây nhiều xôn xao trên mạng xã hội.

Kiểm tra thực tế, không như người mẫu Ngọc Trinh công bố đã mua khu đất có diện tích 11ha, diện tích thực tế của khu đất chỉ 1,1ha, được ghép lại từ hai thửa. Bà Nguyễn Thị Thu N. (39 tuổi) là chủ khu đất nói trên. Người này không phải là quản lý riêng của người mẫu Ngọc Trinh.

UBND TP. Bảo Lộc cho biết, khu đất Ngọc Trinh chụp hình không phải là đất xây dựng homestay của cô. Trong các hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn xã Đại Lào không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh (tên thường gọi Ngọc Trinh).

Trao đổi với bà N. về việc khu đất có phải do người mẫu Ngọc Trinh đã mua, bà cung cấp nhiều thông tin mâu thuẫn. Ban đầu bà bảo đất do người mẫu Ngọc Trinh thuê chụp ảnh, sau đó bà nói lại "sắp tới Ngọc Trinh sẽ đặt cọc".

Đến sáng ngày 24/5, khi làm việc với đoàn kiểm tra, bà N. lại nói "3/6 sẽ công chứng sang tên cho quản lý của Ngọc Trinh". Mặc dù không đưa ra chứng cứ nhưng bà N. liên tục khẳng định người mẫu Ngọc Trinh đã đặt cọc tiền mua đất cách nay gần 2 tháng.



Toàn cảnh khu đất Ngọc Trinh công bố đã mua, bên trong có nhiều hạng mục công trình không phép - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin của báo Tiền Phong, cơ quan chức năng còn ghi nhận trên đất có 2 căn nhà xây dựng không phép. Khu đất này vốn là quả đồi trồng cà phê nhưng chủ đất đã cải tạo không phép thành đất ở và đặt tên LAVITA HILLS B’LAO. Nhiều vị trí trong khu đất đã bị san gạt, làm đường thảm nhựa cho ô tô chạy.

Trên khu đất này còn có nhiều hạng mục không phép khác như cống thoát, đường dẫn điện, bờ kè... Hầu hết toàn bộ diện tích đã được phủ xanh bằng thảm cỏ và hoa. Dọc đường đi và khu nhà ở đã có cột đèn thắp sáng, trang trí.

Bên trong 2 căn nhà có trang thiết bị tiện nghi như một căn hộ và các dụng cụ phục vụ việc tổ chức tiệc ngoài trời. Thế nhưng, khi làm việc với các phòng ban chức năng, bà N. cho biết các căn nhà là nơi chứa nông cụ và để gia đình lui tới vui chơi.

Đoàn kiểm tra của UBND TP. Bảo Lộc đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng, sau khi đối chiếu với dữ liệu địa chính sẽ đề xuất tháo dỡ và hoàn nguyên hiện trạng theo quy định