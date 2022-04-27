Ngọc Trinh tuyên bố 'cứng' khi bị tố mặc váy nhái: 'Em không thích cách hành xử của họ', netizen đồng loạt: 'Vừa ăn cắp vừa la làng'

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Ngọc Trinh đã chính thức lên tiếng về việc không gửi lời xin lỗi đến nhãn hàng tố mình mặc hàng đạo nhái.

Những ngày qua, câu chuyện mặc đồ đạo nhái của Ngọc Trinh đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Cụ thể, khi bị nhà thiết kế gán tên trực tiếp vào đăng tố cáo việc sao chép thiết kế trang phục, thay vì nói tiếng xin lỗi thì Ngọc Trinh thậm chí còn phát ngôn nhiều câu khiến cư dân mạng "không thể chấp nhận". Ngọc Trinh bị nhà thiết kế tố cáo việc mặc đồ đạo nhái - Ảnh: Chụp màn hình Không chỉ mặc đồ đạo nhái, nữ hoàng nội ý còn thẳng tay xoá những bình luận cáo buộc sao chép chất xám của người khác từ chính nhà thiết kế của bộ đồ. Mặc dù NTK nước ngoài đã công khai hình ảnh Ngọc Trinh mặc đồ đạo nhái và không xin phép trên trang cá nhân nhưng nữ diễn viên luôn giữ trạng thái im lăng và không quan tâm.

Liên quan đến ồn ào này, mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, nữ hoàng nội y đã chính thức lên tiếng về việc mình không gửi lời xin lỗi đến nhà thiết kế. Cô cho biết lý do thực hiện bộ váy này là trong một lần tình cờ nhìn thấy chiếc váy được thiết kế riêng cho Kendall Jenner phù hợp với chuyến đi du lịch sắp tới của mình nên người đẹp quyết định nhờ stylist riêng thiết kế cho mình bộ váy giống như vậy.

Khi được hỏi tại sao không mua từ chính nhà thiết kế chính chủ, nữ hoàng nội y cho biết vì chuyến đi du lịch sắp tới chỉ còn 1 tuần mà việc đặt hàng thiết kế nước ngoài cần chờ ít nhất 3 tuần đến một tháng nên cô quyết định không mua mà may luôn bộ giống cho máu. Ngọc Trinh còn nói thêm lý do không muốn xin lỗi NTK nước ngoài là vì cách hành xử của họ khiến bản thân không nể. Đồng thời, nhà thiết kế quá rảnh đến độ tự nhiên đi up lại hình của Ngọc Trinh và lên tiếng chỉ trích và những hành động tố cáo này khiến cô rất tức giận.

Những bình luận chỉ trích về lời phân trần của Ngọc Trinh - Ảnh: Chụp màn hình Lời phân trần của Ngọc Trinh ngay khi được đăng tải gây làn sóng tranh cãi, bức xúc lớn từ phía cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng cô đã đưa ra lý do quá "ngang ngược" vì "vừa ăn cắp vừa la làng".

Công khai diện váy đạo nhái, bị 'bóc mẽ' vẫn không chịu xin lỗi, Ngọc Trinh tiếp tục 'được' nhãn hàng 'nhắc khéo', có động thái ví von với một thứ 'không sạch sẽ'? Mới đây, ồn ào diện váy đạo nhái của Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận. Mặc dù nhãn hàng đã tag thẳng tên, chỉ trích 'thẳng mặt' nhưng có vẻ như nữ hoàng nội y không mấy bận tâm, chẳng mảy may một lời xin lỗi.

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