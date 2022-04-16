Bị nhà thiết kế nước ngoài tố đạo nhái, Ngọc Trinh lên tiếng thừa nhận, luôn miệng bên vực một người đặc biệt

Hậu trường 16/04/2022 15:26

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục bị "bóc phốt" dùng hàng "fake" khi diện một thiết kế có nhiều điểm tương đồng với người mẫu Kendall Jenner trước đó. Mới đây, "nữ hoàng nội y" đã lên tiếng phản hồi.

Mới đây, Ngọc Trinh đã chia sẻ khoảnh khắc diện một chiếc đầm tím với những đường cắt xẻ táo bạo. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phát hiện chiếc váy này có nhiều điểm tương đồng với mẫu đầm mà người mẫu Kendall Jenner đã mặc trước đó. 

Bị nhà thiết kế nước ngoài tố đạo nhái, Ngọc Trinh lên tiếng thừa nhận, luôn miệng bên vực một người đặc biệt - Ảnh 1
Ngọc Trinh và bộ váy mới - Ảnh: Internet

Sự việc ngày càng trở nên gay gắt khi "nữ hoàng nội y" bị một nhà thiết kế nước ngoài đăng ảnh lên mạng xã hội, chỉ trích vì đạo nhái chiếc váy mà người này thiết kế riêng cho Kendall Jenner. 

Bị nhà thiết kế nước ngoài tố đạo nhái, Ngọc Trinh lên tiếng thừa nhận, luôn miệng bên vực một người đặc biệt - Ảnh 2
Cô bị nhà thiết kế tố đạo nhái - Ảnh: Chụp màn hình

"Ngọc Trinh đang mặc thiết kế hoa oải hương nhái lại Kendall và không đời nào chúng tôi may loại này. Ngọc Trinh, nếu bạn muốn váy của tôi, hãy gửi email và trả tiền, tôi sẽ làm cho bạn một cái. Hãy dừng việc đạo nhái các nhà thiết kế trẻ tuổi đi" - tạm dịch lời "bóc phốt" của nhà thiết kế trên.

Trước tình hình trên, mới đây, Ngọc Trinh đã có bài viết chính thức thừa nhận việc đạo nhái, Tuy nhiên, cô khẳng định sự việc không liên quan đến stylist của mình mà do bản thân quá thích chiếc váy nên đã yêu cầu stylist làm cho kịp chuyến du lịch. Vì vậy "mọi người muốn chửi thì chửi một mình Trinh thôi nha".

Bị nhà thiết kế nước ngoài tố đạo nhái, Ngọc Trinh lên tiếng thừa nhận, luôn miệng bên vực một người đặc biệt - Ảnh 3
Ngọc Trinh đã lên tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

"Chuyện cái đầm không liên quan gì đến stylist của Trinh hết nha. Tại Trinh thích rùi Trinh kêu stylist làm cho kịp chuyến đi của Trinh. Mọi người muốn chửi thì chửi một mình Trinh thôi nha. Cảm ơn" - Ngọc Trinh lên tiếng.

Bị nhà thiết kế nước ngoài tố đạo nhái, Ngọc Trinh lên tiếng thừa nhận, luôn miệng bên vực một người đặc biệt - Ảnh 4
Trước đó, Ngọc Trinh cũng vướng lùm xùm khi khoe chiếc gương giá 200 triệu đồng phiên bản "fake"  - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải lần đầu tiên người đẹp 8x bị tố dùng hàng nhái. Trước đó, Ngọc Trinh cũng vướng lùm xùm khi khoe chiếc gương giá 200 triệu đồng phiên bản "fake" nhưng lại tag chính hãng sản xuất vào. Sau khi bị bóc mẽ, cô vội vàng mua lại chiếc gương hàng thật.

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