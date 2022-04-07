Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh

Hậu trường 07/04/2022 16:10

Cư dân mạng không khỏi trầm trồ khi Ngọc Ánh vừa khoe bộ ảnh sexy, táo bạo trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Ánh đốt mắt cư dân mạng khi chia sẻ bộ ảnh diện trang phục bikini nóng bỏng luyện bắn cung.

Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 1
Bài viết trên trang cá nhân của Ngọc Ánh khiến dân tình chú ý. - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy trong bộ ảnh, Ngọc Ánh khoe trọn đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn, cân đối. Với hình ảnh cô nàng đội chiếc vương miệng hình lá cỏ trong tư thế bắn cung dường như hóa thân thành một nữ thần khiến dân mạng không khỏi trầm trồ, hết lời khen ngợi.

Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 2

 Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 3

Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 4
Ngọc Ánh khoe thân hình gợi cảm khi diện Bikini bắn cung. - Ảnh: FB Ngọc Ánh

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi cho bộ ảnh táo bạo, nóng bỏng của Ngọc Ánh. Theo đó, khi được hỏi: "Ủa cho hỏi mặc vầy thì săn gì?", người đẹp đã hóm hỉnh trả lời: "Săn tim anh ơi".

Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 5
Bình luận của cư dân mạng về bộ ảnh của Ngọc Ánh.Ảnh chụp màn hình

Trong vòng 2 năm gần đây, giống như những nghệ sĩ khác khi bị ảnh hưởng từ dịch Covid, ca sĩ Ngọc Ánh cũng tỏ ra khá im ắng, vắng bóng trên thị trường âm nhạc sôi động. Có thể nói sản phẩm gần nhất của cô nàng là MV Yêu xa không còn buồn đã ra mắt khán giả cách đây một năm.

Thay vào đó, Ngọc Ánh đã giành phần lớn thời gian tập trung vào bản thân. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mang phong cách sexy, gợi cảm và ngày càng táo bạo hơn trước. Người hâm mộ có thể thấy rõ sự thay đổi rõ ràng này qua từng bức ảnh mà cô nàng đăng tải.

Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 6

Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 7

Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 8
Phong cách thời trang ngày càng sexy, táo bạo của Ngọc Ánh - Ảnh: FB Ngọc Ánh

Đặc biệt, Ngọc Ánh sở hữu vòng eo con kiến khiến phái nữ phải ghen tị, ngưỡng mộ. Được biết, Ngọc Ánh từng tiết lộ mình có vòng eo 54 cm, nhỏ hơn hẳn 2 cm so với đàn chị Ngọc Trinh đã làm nhiều người không khỏi bất ngờ.

Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 9

Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 10
Vẻ đẹp nóng bỏng, quyến rũ của Ngọc Ánh - Ảnh: FB Ngọc Ánh

Ngoài việc phát triển, rèn luyện giọng hát của mình, vài năm trở lại đây, nữ ca sĩ sinh năm 1996 còn khiến dân tình xôn xao, chú ý khi thay đổi hình tượng bản thân từ một cô nàng năng động, trẻ trung, đáng yêu sang phong cách đầy gợi cảm, quyến rũ.

Quán quân The Voice Ngọc Ánh khoe thân hình nóng bỏng, vòng eo siêu nhỏ lấn át cả Ngọc Trinh - Ảnh 11
Ngọc Ánh là Quán quân The Voice 2018 - Ảnh Internet

Trần Ngọc Ánh được biết đến là một thí sinh thuộc team HLV Noo Phước Thịnh của The Voice 2018. Bước ra từ một cuộc thi âm nhạc, nữ ca sĩ đã xuất sắc giành được ngôi vị quán quân và chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Giọng ca sinh năm 1996 ra mắt một vài sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là MV Nói trước bước không qua (sáng tác Vương Anh Tú), theo đuổi nhiều phong cách âm nhạc khác nhau và được đánh giá là sở hữu chất giọng nội lực khi chiến thắng thuyết phục tại Giọng Hát Việt.

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