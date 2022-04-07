Màn 'cà khịa' đầy thâm sâu của Sơn Tùng M-TP ngay khi 'tình cũ' tin đồn Thiều Bảo Trâm vừa nhá hàng comeback khiến netizen được một phen rối não?

Cộng đồng Sky được một phen dậy sóng bởi sự xuất hiện tài khoản "chính chủ" Sơn Tùng M-TP đi bình luận dạo quanh các diễn đàn. Nội dung bình luận được cho là đang ngầm ý "cà khịa" sản phẩm âm nhạc mới nhất của "tình cũ" Thiều Bảo Trâm.

Chuyện tình tay ba chưa từng được người trong cuộc thừa nhận giữa Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm - Hải Tú gây bão trong năm vừa qua. Cụm từ “Thương em - Sếp – Trà xanh” là những từ khóa vẫn chưa giảm độ hot viral trên mạng xã hội. Dù chia tay đã lâu, nhưng Sơn Tùng và tình cũ tin đồn “Thiều Bảo Trâm” lâu lâu lại được netizen réo tên mỗi lần có ồn ào xuất hiện. "Thương em - Sếp - Trà Xanh" gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet Bánh trà xanh của hội chị em Thiều Bảo Trâm ngầm ý nhắm vào Tuesday - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, Thiều Bảo Trâm vừa cho nhá hàng teaser “Sau lưng anh có ai kìa” với hình ảnh ma mị cùng một chàng trai bí ẩn. Điểm nhấn của Teaser là dãy số bí ẩn 10 - 1 - 100 - 1 đến nam chính giấu mặt, bờ biển trải dài không một bóng người và giờ là một căn phòng đen trắng, Thiều Bảo Trâm càng khiến người hâm mộ tò mò về nội dung MV.

Sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của Thiều Bảo Trâm - Ảnh: Chụp màn hình Vừa ra mắt chưa được một ngày, Sếp Tùng đã có màn cà khịa “bóng gió” sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ “Love Rosie” khiến người hâm mộ Sơn Tùng M-TP “đứng ngồi không yên". Cụ thể, một tài khoản được cho là của chính chủ Sơn Tùng đi bình luận dạo ở loạt fanpage, diễn đàn của Sky. Đáng chú ý, tất cả các bình luận mà Sơn Tùng "tin đồn" để lại đều cùng 1 nội dung với một câu hỏi tiếng Anh yêu cầu điền từ phù hợp vào chỗ trống và năn nỉ fan “giải đi”. Sơn Tùng MTP comment dạo khắp các diễn đàn của Sky - Ảnh: Chụp màn hình Đoạn văn có nội dung khá kì lạ khi kể về một câu chuyện có nội dung kinh dị: "Bên bờ sông có một căn nhà nông thôn nhỏ, bên cạnh đó là một cây sồi khổng lồ. Không có ai sống ở đây cả ngoại trừ bóng của một con mèo hoang. Một ngày kia, một người phụ nữ già lang thang tìm đến căn nhà bỏ hoang và ngồi nghỉ cạnh cái cây. Con mèo nhìn người phụ nữ một lúc nhưng rồi chẳng thèm làm gì, chỉ nhẹ nhàng bỏ đi. Đột nhiên, người phụ nữ đứng phắt dậy, lớp da trở nên sần sùi, tóc chuyển màu xanh lá, chân thì đóng chặt xuống mặt đất. Từ hôm đó, chẳng ai thấy người phụ nữ đó nữa, nhưng từ cây sồi khổng lồ kia xuất hiện thêm 1 cái cây nữa...”.

Sếp Tùng nhờ fan giải câu đố tiềng anh hóc búa - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ “thần đồng” Sơn Tùng phát hiện khi xâu chuỗi các từ ngữ theo hàng chéo (1A, 2B, 3C, 4D) ta sẽ có được câu hoàn chỉnh: “There's no one at all” – “Không có ai cả”. Fan "thần đồng" của Sơn Tùng hóa giải được câu đố - Ảnh: Chụp màn hình Có vẻ như "There's no one at all" - "Không có ai cả" cứ như một lời đáp trả "đánh vào" tựa đề bài hát "Sau Lưng Anh Có Ai Kìa" của "tình cũ" Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên fan hâm mộ của nam ca sĩ cho rằng netizen chỉ đang suy diễn, thậm chí chưa chắc tài khoản đi bình luận dạo kia đã là của Sơn Tùng. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục xôn xao dư luận.

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