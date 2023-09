Màn 'cà khịa' đầy thâm sâu của Sơn Tùng M-TP ngay khi 'tình cũ' tin đồn Thiều Bảo Trâm vừa nhá hàng comeback khiến netizen được một phen rối não?

Sếp Tùng nhờ fan giải câu đố tiềng anh hóc búa - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ “thần đồng” Sơn Tùng phát hiện khi xâu chuỗi các từ ngữ theo hàng chéo (1A, 2B, 3C, 4D) ta sẽ có được câu hoàn chỉnh: “There's no one at all” – “Không có ai cả”.

Fan "thần đồng" của Sơn Tùng hóa giải được câu đố - Ảnh: Chụp màn hình

Có vẻ như "There's no one at all" - "Không có ai cả" cứ như một lời đáp trả "đánh vào" tựa đề bài hát "Sau Lưng Anh Có Ai Kìa" của "tình cũ" Thiều Bảo Trâm.

Tuy nhiên fan hâm mộ của nam ca sĩ cho rằng netizen chỉ đang suy diễn, thậm chí chưa chắc tài khoản đi bình luận dạo kia đã là của Sơn Tùng.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục xôn xao dư luận.