Phong cách của Thiều Bảo Trâm vẫn 'một màu' bền vững, nhiều lần netizen lắc đầu ngán ngẩm bởi vẻ đẹp 'nhạt nhòa' theo thời gian của tình tin đồn 'Sếp' Tùng

Nếu thường xuyên theo dõi Thiều Bảo Trâm, thì có thể dễ dàng nhận thấy nữ ca sĩ ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Chính vì điều này, cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm bởi vẻ đẹp 'một màu' của cô nàng.

Sau drama "trà xanh" đình đám một thời, Thiều Bảo Trâm chọn cách im lặng và tận hưởng cuộc sống của mình. Mới đây, nữ ca sĩ lại rục rịch với màn nhá hàng cho MV mới 'Sau Lưng Anh Có Ai kìa'. MV mới, hình ảnh mới, nhưng thông qua đó, netizen hết sức ngán ngẩm bởi phong cách "ngàn năm như một" của nữ ca sĩ. Phong cách ăn mặc của Thiều Bảo Trâm không có gì gọi là xuất sắc hay ấn tượng mới cho công chúng.

Thiều Bảo Trâm ưa chuộng phong cách công chúa, nhẹ nhàng - Ảnh: FBNV

Thiều Bảo Trâm sở hữu giọng ca ngọt ngào và nhan sắc xinh đẹp với kiểu tóc vàng, mái ngố nên được cộng đồng mạng gọi là Lisa Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không đủ để nữ ca sĩ để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả, khi mọi người chỉ biết đến cô dưới bóng của một người khác. Thiều Bảo Trâm thường xuyên xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng, vì nó tôn được vẻ đẹp xinh như búp bê của cô. Thế nhưng, phong cách này lại quá an toàn, không có gì nổi bật và bị nhiều người nhận xét là một màu và khá "nhạt".

Thiều Bảo Trâm không có gì nổi bật và bị nhiều người nhận xét là một màu và khá "nhạt" - Ảnh: FBNV Ngay cả cách tạo dáng của Thiều Bảo Trâm cũng chỉ có một góc nghiêng thần thánh - Ảnh: FBNV Vẫn là góc nghiêng đó, cùng 2 gam màu đen trắng, nhưng khác địa điểm check in, Thiều Bảo Trâm khiến dân tình không khỏi ngán ngẫm - Ảnh: FBNV Thiều Bảo Trâm có lần hiếm hoi lột xác ngoạn mục về phong cách - Ảnh: FBNV

Gần như cả showbiz Việt rần rần thay đổi phong cách để có thể phù hợp với thời thế, thì Thiều Bảo Trâm đi ngược lại đám đông, cô không có gì bứt phá về phong cách thời trang lẫn diện mạo, vẫn nhạt nhòa bền vững. Dân mạng hy vọng có thể nhìn thấy một Thiều Bảo Trâm thật mới lạ, có màn lột xác ngoạn mục, bức phá trong phong cách thời trang và lột xác mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

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