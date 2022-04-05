Thúy Nga ra mặt gặp antifan biểu tình, số người tham gia khiến ai cũng phải 'điêu đứng'

Hậu trường 05/04/2022 15:58

Nghe được tin có hàng nghìn người tới xem antifan của mình biểu tình, Thúy Nga cũng nhanh chóng có mặt nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại khiến nữ danh hài vô cùng sửng sốt.

Mạng xã hội những ngày qua liên tục xôn xao với thông tin danh hài Thúy Nga sẽ phải đối mặt với một nhóm antifan lớn sẽ biểu tình ở gần nhà cô tại Mỹ với mục đích không cho cô đi diễn. Vì thế mới đây, nữ nghệ sĩ đã livestream ở con đường trước nhà mình vào ngày diễn ra biểu tình để công chúng có thể cùng xem sự việc này.

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Nghe tin antifan của mình biểu tình, Thúy Nga phải ra xem ngay - Ảnh: Internet

Trong video, Thúy Nga cho biết cô vẫn còn ho do bị mắc mưa, tuy nhiên vì sức khỏe không có gì lo ngại nên cô vẫn livestream cho mọi người cùng xem con đường trước nhà cô có "nhộn nhịp" hay không. Tuy vậy, sự thật lại vô cùng bất ngờ là cả con đường này lại chẳng có nhóm người biểu tình nào cả.

"Theo lịch trình thì sáng nay người ta biểu tình tôi, ca sĩ Leon Vũ và Baggio nên tôi phải đi coi. Nhưng tôi coi mãi chẳng thấy biểu tình gì cả. Tôi chỉ thấy người Mỹ đã tưng bừng tổ chức một hội chợ ở con đường này, có cả sân khấu để biểu diễn.

Sáng nay, thấy bảo có tới 8000 Youtuber tới đường nhà tôi hóng xem tôi có bị biểu tình không để quay clip kiếm view mà không thấy gì hết nên chắc về hết rồi." - Thúy Nga nói.

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Cảnh tượng vắng vẻ ở khu nhà Thủy Nga đang sống - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ ca sĩ còn cho hay, con đường nhà cô vốn mỗi năm sẽ ngăn xe cộ lại một lần để tổ chức hội chợ, nhiều người sẽ gặp nhau để mua bán và vui chơi, vô tình ngày diễn ra cuộc "biểu tình" cũng rơi vào hôm đó. Tuy vậy, có lẽ do dịch bệnh mà năm nay hội chợ ở con đường này lại không được trưng bày nhiều như năm ngoái.

Tại buổi hội chợ này, có rất nhiều người Việt tham gia và mở gian hàng để buôn bán, nhiều người cũng nhận ra danh hài Thúy Nga nên đã hỏi thăm cô vô cùng nhiệt tình.

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