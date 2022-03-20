Thúy Nga được khán giả cho vay 50 nghìn USD sau vụ tranh chấp nhà tại Mỹ

Một khán giả tại Mỹ từng ngỏ ý cho Thúy Nga vay không lãi số tiền 50 nghìn USD để giải quyết vấn đề tranh chấp căn nhà tại Mỹ khiến nữ nghệ sĩ vô cùng xúc động.

Trong một video mới đây trên kênh YouTube của mình, Thúy Nga đã xuất hiện tại căn nhà mà cô xảy ra tranh chấp với một người bạn và bị cảnh sát Mỹ đuổi ra ngoài ngay trong đêm. Nữ nghệ sĩ tiến lộ hiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của cô đã ổn định trở lại. Thúy Nga đã lấy lại được căn nhà từng xảy ra tranh chấp - Ảnh: Chụp màn hình Thúy Nga nói: “Bữa giờ tôi nhận nhà cũng lâu rồi, nhưng có nhiều sự đau thương, buồn chán nên tôi không ghé lại. Tôi chỉ vào một chút xíu hoặc nhờ người khác lấy cái này, cái kia thôi”.

Dựa theo những cảnh quay trong video, có thể thấy ngôi nhà này có diện tích khá lớn cùng khoảng sân rộng được trồng nhiều loại cây và có kiến trúc hơi cổ điển nhưng lại khá nhẹ nhàng. Tuy vậy, Thúy Nga cho hay đang nhờ thợ sơn đến khôi phục lại màu đỏ của gạch cũ phía tường ngoài căn nhà vì người thuê trước đây đã sơn trắng khiến màu cũ bị che mất. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn cho thợ đến sửa sang và lắp đặt thêm nhiều thiết bị khác như hệ thống điện, camera, đèn,... Bức tường gạch này vốn trước đây có màu đỏ - Ảnh: Chụp màn hình Nói qua về việc bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi nhà ngay trong đêm, Thúy Nga cho hay: “Khi bị cảnh sát đuổi, tôi rất lịch sự. Tôi chỉ quay lại nhà một lần để xin mọi người lấy một số bình hoa đi về để phục vụ việc quay hình. Vậy mà bước vô nhà của mình cũng rất khó khăn”.

Trải qua nhiều sóng gió và tranh chấp, Thúy Nga cuối cùng cũng lấy lại được nhà, cô cảm ơn những khán giả và bạn bè đã ở bên động viên và dành tình cảm cho cô, giúp cô vượt qua thời điểm khó khăn vừa rồi. Ngoài ta, nữ nghệ sĩ còn kể thêm rằng có một khán giả đã ngỏ ý cho cô vay một số tiền lớn nhưng không tính lãi khiến cô rất xúc động và bất ngờ. Có một khán giả đã ngỏ ý cho cô vay một số tiền lớn nhưng không tính lãi khiến cô rất xúc động và bất ngờ - Ảnh: Chụp màn hình "Chị ấy nói có thể cho tôi vay từ 10.000 đến 50.000 USD. Có nhiều khán giả thương mình mà đề nghị như vậy dù mình chưa biết họ là ai. Xung quanh tôi có nhiều khán giả yêu thương và âm thầm hỗ trợ tôi." - Thúy Nga bộc bạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-nga-duoc-khan-gia-cho-vay-50-nghin-usd-sau-vu-tranh-chap-nha-tai-my-456888.html