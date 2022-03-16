Thúy Nga lần đầu hé lộ chuyện con gái bị bạn ở Mỹ giật đồ, phải chuyển trường, mua nhà mới

Cụ thể, Thúy Nga kể: "Khi còn ở Việt Nam, tôi cho con gái học trường tư, trường quốc tế, sang Mỹ thì học trường đạo vì nghe nói họ giáo dục trẻ con rất tốt. Gần đây, tôi chuyển cho con sang học trường công tại Mỹ để tăng tính phấn đấu, nỗ lực. Học trường tư môi trường hiền hòa quá, một lớp có vài học sinh, không đấu đá, ganh đua nên con tôi trở nên thụ động.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có đăng tải một video trên kênh Youtube cá nhân trải lòng về chuyện mua nhà tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ cho biết cô quyết định mua nhà vì muốn cho con gái Nguyệt Cát có môi trường học tập tốt hơn.

Khổ nỗi, các ngôi trường khác lại xa nhà tôi ở, nếu đưa con gái đi học kiểu gì cũng bị chậm trễ 5 đến 10 phút. Tôi là nghệ sĩ mà cứ như thế cũng hơi kỳ".

Nhưng sau một thời gian học trường công, con gái tôi về kể bị bạn cùng lớp người Mexico giật đồ, lấy đồ ăn, đồ dùng, nước uống rồi không chịu trả, nói cô giáo cũng vô ích. Trong lớp học của con gái tôi tại trường công chỉ có vài học sinh người Việt và Mỹ trắng, còn lại toàn người Mexico, lại là con trai. Tôi là mẹ nên khá lo lắng, nghe con gái kể xong phải vội đi tìm một trường khác.

Con gái Nguyệt Cát và mẹ của Thúy Nga - Ảnh: Internet

Trước tình hình trên, mẹ ruột của Thúy Nga đã gợi ý rằng cô cứ chuyển trường tốt cho con gái rồi mua nhà gần trường để tiện cho việc đưa đón. Mẹ của nữ nghệ sĩ còn hứa rằng nếu Thúy Nga chưa có tiền sẽ bán bớt đất ở Việt Nam rồi chuyển tiền qua Mỹ cho cô mua nhà mới.

"Trước giờ tôi vẫn thích Việt Nam hơn và luôn tính về Việt Nam hoạt động nên không tính đến chuyện ở Mỹ lâu dài, vì thế mới chưa mua nhà. Nhưng nghe mẹ nói thế nên tôi bắt đầu nhen nhóm ý đinh mua nhà để định cư tại Mỹ...

Tôi đi coi nhà đúng thời điểm vừa rồi, nhà bên Mỹ đang rất hot, người dân đổ xô đi mua nhà do chính phủ khuyến khích giảm thuế. Điều này gây khó khăn cho tôi trong việc tìm mua nhà.

Tôi không có thời gian đi coi nhà nhiều, nhưng có một người chị có kinh nghiệm buôn bán nhà biết tôi đang muốn mua nhà nên giới thiệu cho tôi một căn. Căn nhà này chính là căn nhà gây ồn ào trên mạng xã hội thời gian qua, trong clip tôi bị cảnh sát trục xuất khỏi nhà.

Người chị đó nói, căn nhà này là của một người em chị ấy giờ chuyển sang tiểu bang khác để lại. Tôi đến xem và rất thích vì gần trường học của con gái tôi" - Thúy Nga cho biết thêm.

Thúy Nga và toàn bộ giấy tờ về căn nhà đã mua - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Thúy Nga cũng cho biết trên mạng thời gian qua xuất hiện một clip về việc cô bị cảnh sát Mỹ trục xuất khỏi nhà. Thực ra, clip đó được quay từ lâu, gần đây, tôi bất ngờ bị một số kẻ xấu đưa lại clip đó lên mạng xã hội với mục đích riêng. Cô cũng khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, cô đã ổn và đang giữ toàn bộ giấy tờ, hồ sơ về căn nhà đã mua.