Sau nhiều ngày im lặng, Thúy Nga cuối cùng đã lên tiếng về việc bị cảnh sát Mỹ mời ra khỏi biệt thự trong đêm, nhắc nhở một nhân vật: "Không nên đứng trong bóng tối điều khiển mọi người"

Hậu trường 14/03/2022 16:48

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ Thúy Nga đã chính thức lên tiếng về việc bị cảnh sát nước Mỹ yêu cầu rời khỏi nhà trong đêm khiến dư luận xôn xao những ngày vừa qua.

Trước đó, mạng xã hội bất ngờ ban truyền đoạn clip danh hài Thúy Nga bị cảnh sát nước Mỹ yêu cầu ra khỏi căn nhà đang sống giữa đêm khuya. Nguyên nhân của vụ việc được cho là có liên quan tới tranh chấp chủ quyền pháp lý. Theo đó, Thúy Nga nhờ một người quen đứng tên mua căn nhà này tại Mỹ. Thế nhưng, người này sau đó không chịu sang tên lại cho Thúy Nga mà đòi thêm tiền phí nên nữ danh hài không chấp nhận. Vì vậy, tạm thời cảnh sát Mỹ đã yêu cầu cô không được ở trong căn nhà cho đến khi có phán quyết rõ ràng.

Sau nhiều ngày im lặng, Thúy Nga cuối cùng đã lên tiếng về việc bị cảnh sát Mỹ mời ra khỏi biệt thự trong đêm, nhắc nhở một nhân vật: 'Không nên đứng trong bóng tối điều khiển mọi người' - Ảnh 1
Thúy Nga bị yệu cầu ra khỏi nhà - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc diễn ra khiến khán giả không khỏi lo lắng cho Thúy Nga và con gái nhỏ. Sau nhiều ngày im lặng, mới đây, nữ nghệ sĩ đã chính thức có bài viết lên tiếng về sự việc trên trang cá nhân.

"Trước đây, Thúy Nga cũng có lời hứa là sẽ không đưa tất cả mọi thông tin về câu chuyện mua nhà cửa vì tôn trọng lời hứa với bạn T.M đã cùng đứng chung tên nhà. Đó là không tiết lộ câu chuyện ra bên ngoài và cũng để cho sự an toàn cho Thúy Nga và con gái được bình an nên mình cũng không muốn lên tiếng. 

Nhưng sau khi Thúy Nga thực hiện lời hứa thì cộng đồng mạng đã được một dịp xôn xao với clip "Thúy Nga bị cảnh sát đuổi ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm". Xem qua các thông tin thì hôm nay Thúy Nga quyết định sẽ chính thức lên tiếng, có lẽ cũng không nên im lặng nữa" - trích bài viết của Thúy Nga.

Sau nhiều ngày im lặng, Thúy Nga cuối cùng đã lên tiếng về việc bị cảnh sát Mỹ mời ra khỏi biệt thự trong đêm, nhắc nhở một nhân vật: 'Không nên đứng trong bóng tối điều khiển mọi người' - Ảnh 2
Bài viết mới đây của Thúy Nga - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài đăng, Thúy Nga "trân trọng có một lời mới" đến một người bạn tên T.M. và vài nhân chứng cùng mình bước ra ánh sáng trước công chúng, khán giả, cộng đồng mạng để các bên có thể đối chất câu chuyện được mọi việc chính xác sáng tỏ hơn. Đồng thời, cô cũng khuyên người này không nên đứng trong bóng tối điều khiển mọi người, đưa ra những câu chuyện không đúng sự thật. Bởi lẽ, theo nữ nghệ sĩ: "Nước Mỹ là một nước luật pháp rõ ràng, chuyện gì cũng phải có giấy trắng mực đen chứ không thể nào nhờ người khác đứng ra nói hộ để thành câu chuyện không chính xác,hoàn toàn không căn cứ đúng sự thật".

Sau nhiều ngày im lặng, Thúy Nga cuối cùng đã lên tiếng về việc bị cảnh sát Mỹ mời ra khỏi biệt thự trong đêm, nhắc nhở một nhân vật: 'Không nên đứng trong bóng tối điều khiển mọi người' - Ảnh 3
Danh hài Thúy Nga - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Thúy Nga cũng cho biết tại Mỹ cô có đủ điều kiện để mua nhà nhưng vì đã quá vội vã và cả tin nên đã dẫn đến một sai lầm lớn trong cuộc đời. Hiện, cô đã sẵn sàng chia sẻ câu chuyện thực tế của mình giúp mọi người hiểu và rút kinh nghiệm cho việc mua nhà tại Mỹ  "để không mắc phải sai lầm ngu dại như Thúy Nga nữa".

Sau nhiều ngày im lặng, Thúy Nga cuối cùng đã lên tiếng về việc bị cảnh sát Mỹ mời ra khỏi biệt thự trong đêm, nhắc nhở một nhân vật: 'Không nên đứng trong bóng tối điều khiển mọi người' - Ảnh 4
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết của Thúy Nga nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại lời động viên cũng như chúng cô mau chóng vượt qua sóng gió.

 

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