Thúy Nga tiết lộ khả năng đầu tư của một nghệ sĩ: '1 triệu đẻ thành 1 tỷ, có 10 dinh thự từ Việt Nam qua Mỹ'

Khi đi xung quanh thí Thúy Nga gặp được nghệ sĩ Bảo Quốc đang cúng tổ trước khi lên sân khấu, Thúy Nga bèn đến chào hỏi đàn anh và hỏi thăm về tiết mục tiếp theo của đan anh. Được biết, lúc đó, Bảo Quốc đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo của mình đóng chung Ngọc Đáng, Phương Hồng Thủy và Kim Tiểu Long,...

Mới đây, trên kênh Youtube, nghệ sĩ Thúy Nga vẫn tiếp đăng tải một video ghi lại cuộc sống hằng ngày của mình tại Mỹ. Lần này, nữ nghệ quay lại cảnh hậu trường trong một sự kiện ca nhạc cô tham gia với sự xuất hiện của nhiều bạn bè đồng nghiệp nổi tiếng.

Nghe đến đây, Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, má Ngọc Đáng lớn tuổi lắm rồi mà chú còn nặng nợ với má làm gì?". Bảo Quốc hóm hỉnh trả lời: "Tôi nặng nợ với Ngọc Đáng trong tuồng thôi, ở ngoài mà nặng nợ vợ tôi đánh chết".

Câu nói này làm Thúy Nga vô cùng thích thúc. Theo Thúy Nga, người tiền bối này lúc nào cũng có duyên, dễ thương và hóm hỉnh trong từng câu nói.

Sau đó, Thúy Nga chạy tới chỗ vợ Bảo Quốc ngồi để "kể xấu": "Cô ơi, con vừa nói chuyện với chú Bảo Quốc chồng cô và được nghe chú bảo chỉ dám nặng nợ trên sân khấu, ở ngoài mà nặng nợ với ai là bị vợ đánh chết. Chú Bảo Quốc dễ thương và yêu nghề quá".

Vợ Bảo Quốc thấy vậy liền nói: "Đúng rồi, anh Bảo Quốc sống chỉn chu lắm, chỉ biết đi diễn rồi về đưa hết tiền cho vợ. Cuộc đời anh Bảo Quốc chẳng biết tiền là gì, tôi là người giữ hết tiền trong nhà".

Vợ nghệ sĩ Bảo Quốc và và chồng -

Tuy nhiên, Thúy Nga cho rằng bản thân vợ của nam nghệ sĩ cũng là người tài giỏi khi biết giữ tiền nên giờ cặp đôi đã có đến 10 cái dinh thự từ Việt Nam đến Mỹ.

"Nhưng cô cũng là người biết giữ tiền nên chú Bảo Quốc đưa tiền cho cô là yên tâm rồi, không sợ mất đi đồng nào. Chú Bảo Quốc đi diễn về đưa hết tiền cho vợ nhưng là tiền đẻ ra tiền. Chú đưa 100 thì vợ đẻ thành 1 triệu mà đưa 1 triệu thì vợ đẻ thành 1 tỷ. Nhờ đó mà tới giờ vợ chồng cô chú phải có đến 10 cái dinh thự, từ Việt Nam trải dài qua đến Mỹ" - Thúy Nga cho hay.

Trên thực tế, vợ chồng Bảo Quốc cùng con gái và con rể ngoài đi diễn còn buôn bán bất động sản ở cả Mỹ lẫn Việt Nam. Gia đình nam nghệ sĩ mua rất nhiều nhà, đất để cho thuê nghỉ dưỡng và buôn đi bán lại.