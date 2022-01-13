Một nữ MC đình đám bất ngờ bị vướng ồn ào với 'Thầy ông nội', chuyện là thế nào?

Hậu trường 13/01/2022 16:22

Mới đây, một nữ MC đình đám đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân khi bất ngờ bị vướng vào ồn ào với "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân.

Sáng ngày 13/1, MC Cát Tường đã đăng tải bài viết thể hiện sự bức xúc khi cuộc sống mưu sinh đã vất vả, nay lại buồn vì những người lạ chửi rủa mình. Theo đó, Cát Tường cho biết dù nhiều tháng qua bị dân mạng tràn vào Facebook yêu cầu "sao kê", nhưng cô vẫn lịch sự, coi như tăng tương tác cho mình. Tuy nhiên, Cát Tường thấy càng im lặng thì mọi việc càng bị đẩy đi xa.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, nữ MC còn bị một bộ phận cư dân mạng mang "thầy ông nội" - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" - vào spam làm phiền khi bán hàng online.

thay ong noi 1
Bài viết của MC Cát Tường - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi im lặng để đó thì cấp độ kém văn hóa của các bạn ngày càng tăng. Mấy tháng nay các bạn kêu tôi sao kê đã đành, nay tôi bán hàng các bạn vô comment bảo tôi thả 'thầy ông nội' ra?" - trích bài viết của Cát Tường.

Qua trên, MC mong khán giả "làm ơn hãy xả rác cũng xả đúng nơi đúng chỗ" đồng thời tiết lộ bản thân chỉ thích sống đời của mình nhưng rất yêu người Việt Nam nên thấy buồn cho xã hội.

 

Gần đây, Cát Tường cũng gây chú ý khi xuất hiện trên livestream cùng Việt Hương. Tuy nhiên, trong buổi phát sóng này, 2 nữ nghệ sĩ đã có màn đáp trả cực "gắt" với anti fan. Cụ thể, khi bị một netizen "cà khịa" khi hỏi các nghệ sĩ còn livetream kê gọi từ thiện nữa không? Ngay sau đó, Việt Hương liền thẳng thắn:"Có, có không quyên góp cho một ít coi. Định Tết đi làm từ thiện nữa nè".

Khi Việt Hương đòi chặn anti-fans, Cát Tường lại cho rằng không nên, vì nhờ những thành phần như vậy sẽ giúp Facebook cô có thêm tương tác.

thay ong noi 2
Việt Hương và Cát Tường livestream -Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Việt Hương đã lên giọng mắng người hỏi không ngừng nghỉ. Dùng "mày - tao", bà xã Hoài Phương khẳng định bản thân không sợ điều gì vì chưa từng đứng lên kêu gọi quyên góp từ thiện. Ngồi kế bên, Cát Tường đồng tình với quan điểm này, vừa cười vừa nói: "Thôi mình thiền, tâm bình khí hòa lại. Quay xong về mình ngủ một giấc cho ngon, ngày mai dậy đi làm mình có tiền để đi làm từ thiện nữa. Mình không phải sao kê".

Vụ tai nạn của con trai NSDN Thu Quế: Hai bên đã làm việc với cơ quan điều tra, nữ nghệ sĩ chính thức lên tiếng xin lỗi kết thúc mọi việc

Vụ tai nạn của con trai NSDN Thu Quế: Hai bên đã làm việc với cơ quan điều tra, nữ nghệ sĩ chính thức lên tiếng xin lỗi kết thúc mọi việc

Liên quan đến vụ lùm xùm tai nạn giao thông của con trai NSND Thu Quế, mới đây, nữ nghệ sĩ đã có bài đăng thông báo chấm dứt sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   lê tùng vân việt hương mc cát tường

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 0 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?