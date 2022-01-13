Một nữ MC đình đám bất ngờ bị vướng ồn ào với 'Thầy ông nội', chuyện là thế nào?

Mới đây, một nữ MC đình đám đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân khi bất ngờ bị vướng vào ồn ào với "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân.

Sáng ngày 13/1, MC Cát Tường đã đăng tải bài viết thể hiện sự bức xúc khi cuộc sống mưu sinh đã vất vả, nay lại buồn vì những người lạ chửi rủa mình. Theo đó, Cát Tường cho biết dù nhiều tháng qua bị dân mạng tràn vào Facebook yêu cầu "sao kê", nhưng cô vẫn lịch sự, coi như tăng tương tác cho mình. Tuy nhiên, Cát Tường thấy càng im lặng thì mọi việc càng bị đẩy đi xa.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, nữ MC còn bị một bộ phận cư dân mạng mang "thầy ông nội" - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" - vào spam làm phiền khi bán hàng online.

Bài viết của MC Cát Tường - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi im lặng để đó thì cấp độ kém văn hóa của các bạn ngày càng tăng. Mấy tháng nay các bạn kêu tôi sao kê đã đành, nay tôi bán hàng các bạn vô comment bảo tôi thả 'thầy ông nội' ra?" - trích bài viết của Cát Tường.

Qua trên, MC mong khán giả "làm ơn hãy xả rác cũng xả đúng nơi đúng chỗ" đồng thời tiết lộ bản thân chỉ thích sống đời của mình nhưng rất yêu người Việt Nam nên thấy buồn cho xã hội.

Gần đây, Cát Tường cũng gây chú ý khi xuất hiện trên livestream cùng Việt Hương. Tuy nhiên, trong buổi phát sóng này, 2 nữ nghệ sĩ đã có màn đáp trả cực "gắt" với anti fan. Cụ thể, khi bị một netizen "cà khịa" khi hỏi các nghệ sĩ còn livetream kê gọi từ thiện nữa không? Ngay sau đó, Việt Hương liền thẳng thắn:"Có, có không quyên góp cho một ít coi. Định Tết đi làm từ thiện nữa nè".

Khi Việt Hương đòi chặn anti-fans, Cát Tường lại cho rằng không nên, vì nhờ những thành phần như vậy sẽ giúp Facebook cô có thêm tương tác.

Việt Hương và Cát Tường livestream -Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Việt Hương đã lên giọng mắng người hỏi không ngừng nghỉ. Dùng "mày - tao", bà xã Hoài Phương khẳng định bản thân không sợ điều gì vì chưa từng đứng lên kêu gọi quyên góp từ thiện. Ngồi kế bên, Cát Tường đồng tình với quan điểm này, vừa cười vừa nói: "Thôi mình thiền, tâm bình khí hòa lại. Quay xong về mình ngủ một giấc cho ngon, ngày mai dậy đi làm mình có tiền để đi làm từ thiện nữa. Mình không phải sao kê".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nu-mc-dinh-dam-bat-ngo-bi-vuong-on-ao-voi-thay-ong-noi-chuyen-la-the-nao-445850.html