Duy Mạnh nhắc thẳng tên người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai, ẩn ý 'bóc trần' mặt thật của giới Showbiz Việt

Hậu trường 12/01/2022 15:47

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh đã có bài viết nhắc đến ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai khiến khán giả bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh đã có một bài viết dài chỉ trích trực tiếp ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai. theo đó, Duy Mạnh không ngần ngại gọi ông Tùng Vân là "bé" và bày tỏ thái độ mỉa mai về vấn đề ADN tại đây hay việc thất đức mà những người trong Tịnh Thất Bồng Lai gây ra.

"Gần đây trên MXH xuất hiện 1 bé tên là Lê Tùng Vân. Bé này hoàn toàn khác biệt so với các bé bên trên. Theo sự đánh giá của tớ, thì bé Lê Tùng Vân là một người *** lâu năm, nên chắc chắn bé là người sống đạo đức và tử tế. Bé chưa bao giờ hại người ..mà bé chỉ làm ra người thôi. Bé năm nay 90 tuổi mà vẫn nhí nhảnh đầy ắp sự yêu thương dành cho các cháu gái mới lớn. Gần đây bé bị các chú CA mời lên để điều tra vì vướng 1 số tội. Nhưng theo tớ thì một người tu hành lâu năm.. và 90 tuổi đầu rồi.. thì chắc chắn bé không thể làm điều đó" - trích bài viết ua Duy Mạnh.

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Toàn bộ bài viết của Duy Mạnh - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn nghi ngờ Lê Tùng Vân có mối quan hệ mật thiết với giới showbiz và cho rằng ông Tùng Vân bị hãm hại. Duy Mạnh cho hay: "Có thể do bé chơi thân và kết giao với giới Showbiz . Nên bé đã bị ai đó chơi ***. Vì showbiz Việt rất nổi tiếng về món *** dùng để hại nhau”.

Có thể thấy, nam ca sĩ rất quan tâm đến Tịnh thất Bồng Lai khi những vấn đề về nơi này được anh không dưới 1 lần chia sẻ trên MXH. Được biết, Tịnh thất này khiến dư luận không khỏi phẫn nộ khi bị nhiều lần có dấu hiệu lợi dụng trục lợi từ thiện. Hiện, cô quan chức năng điều tra, làm rõ.

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