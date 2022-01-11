Vừa trở lại sân khấu, Hoàng Mèo đã vội nhắc đến Hoài Linh, chỉ dùng 2 từ để nói lên vai trò của nam danh hài trong showbiz

Trong cuộc phỏng vấn ngắn mới đây, nghệ sĩ Hoàng Mèo đã nhắc đến danh hài Hoài Linh và những ồn ào xoay quanh giới nghệ sĩ.

Vào ngày 7/1 vừa qua, vở kịch "Sự sống" với sự tham gia của Hoàng Mèo đã chính thức được công diễn trước công chúng. Được biết, đây là lần đầu tiên nam nghệ sĩ đảm nhận vai chính trong một vở kịch dài và cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau khoảng thời gian dài sóng gió và trì trệ của showbiz.

Trả lời phỏng vấn sau buổi biểu diễn, Hoàng Mèo cho biết: "Em quan niệm là mình sẽ làm hết mình, cái gì đúng sẽ chơi hết mình còn nếu không đúng sẽ tạm gác sang một bên. Em cho mọi người nói hết, thị phi hết, nếu mình có thì mình sẽ lên tiếng xin lỗi, còn nếu không có thì thôi mình cũng không đôi co.

Năm vừa rồi ảnh hưởng đến ngành nghề của em rất nhiều. Nhưng đến bây giờ trắng đen đã rõ ràng, ngành nghề tụi em cũng đã phục hồi. Những anh chị đã bị nói thì bây giờ cũng đã được khôi phục lại danh dự”.

Hoàng Mèo trả lời phỏng vấn sau buổi biểu diễn - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Hoàng Mèo cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi những đàn anh, đàn chị trong nghề sau thời gian vướng ồn ào cũng đã trở lại mà nổi bật trong đó phải kể đến danh hài Hoài Linh. Theo đó, Hoàng Mèo chia sẻ: "Anh Linh là cái gì đó rất vĩ đại với gia đình Hoàng Mèo cũng như đại gia đình Nụ Cười Mới".

Nghệ sị Hoài Linh - Ảnh: Internet

Năm nay những thành viên của Nụ Cười Mới chia ra diễn xuất cho những vở kịch khác nhau, của các công ty khác nhau nhưng tình cảm họ vẫn không thay đổi.

Được biết, năm 2021 Hoàng Mèo bị CĐM réo tên vì từng là một trong số các nghệ sĩ đến tặng sách Giáo dục công dân và Đạo đức cho gymer D.N.. Hành động của họ bị chỉ trích là côn đồ, làm mất hình ảnh của người nghệ sĩ. Cũng vì thế mà sau khi một nữ đại gia khui lại chuyện này, Hoàng Mèo cùng nhóm nghệ sĩ đi cùng trở thành nhân vật bị công kích nhiều trên mạng xã hội.

Vừa trở lại showbiz, Hoài Linh làm dấy lên nghi vấn 'phẫu thuật' 1 bộ phận trên gương mặt vì quá khác lạ Nghệ sĩ Hoài Linh chính thức trở lại sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng". Tuy nhiên, cư dân mạng lại chú ý vào chi tiết khác lạ trên gương mặt của nam danh hài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-tro-lai-san-khau-hoang-meo-da-voi-nhac-den-hoai-linh-chi-dung-2-tu-de-noi-len-vai-tro-cua-nam-danh-hai-trong-showbiz-445533.html