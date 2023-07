Vừa trở lại showbiz, Hoài Linh làm dấy lên nghi vấn 'phẫu thuật' 1 bộ phận trên gương mặt vì quá khác lạ

Danh hài Hoài Linh chụp cùng vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Hoài Linh có phần khác lạ so với trước, nghi vấn anh đã can thiệp phẫu thuật chỉnh nha. Theo đó, hàm răng của Hoài Linh so với trước đây được nhiều người nhận xét là trắng và đều hơn.

Hoài Linh với hàm răng khác lạ - Ảnh: Internet

Netizen cho rằng, tuy không làm thay đổi nhiều những đường nét trên gương mặt nhưng nếu quan sát kỹ thì không thể phủ nhận hàm răng mới khiến nụ cười của Hoài Linh có chút đổi khác. Đồng thời, khán giả nhận xét nam nghệ sĩ có phần tăng cân, da mặt cũng căng hơn trước.