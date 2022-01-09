Vừa trở lại showbiz, Hoài Linh làm dấy lên nghi vấn 'phẫu thuật' 1 bộ phận trên gương mặt vì quá khác lạ

Nghệ sĩ Hoài Linh chính thức trở lại sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng". Tuy nhiên, cư dân mạng lại chú ý vào chi tiết khác lạ trên gương mặt của nam danh hài.

Sau những ồn ào về việc chậm giải ngân số tiền 14 tỷ cứu trợ đồng bào miền Trung, Hoài Linh gần như biến mất khỏi giới showbiz Việt. Thỉnh thoảng, công chúng chỉ được nghe một ít thông tin về nam danh hài thông qua người đại diện hay những bạn bè thân thiết của anh. Tuy nhiên, mới đây, Hoài Linh đã khiến khán giả không khỏi vui mừng khi chính thức trở lại với một tác phẩm ấn tượng cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Hương, Khương Ngọc... Những hình ảnh của hậu trường của anh và đồng nghiệp cũng nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Trong ảnh, có thể thấy dù nam danh hài hóa trang đứng tuổi nhưng nét rạng rỡ vận hiện rõ trên khuôn mặt nam danh hài.

Danh hài Hoài Linh chụp cùng vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Ảnh: Internet Đáng chú ý, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Hoài Linh có phần khác lạ so với trước, nghi vấn anh đã can thiệp phẫu thuật chỉnh nha. Theo đó, hàm răng của Hoài Linh so với trước đây được nhiều người nhận xét là trắng và đều hơn. Hoài Linh với hàm răng khác lạ - Ảnh: Internet Netizen cho rằng, tuy không làm thay đổi nhiều những đường nét trên gương mặt nhưng nếu quan sát kỹ thì không thể phủ nhận hàm răng mới khiến nụ cười của Hoài Linh có chút đổi khác. Đồng thời, khán giả nhận xét nam nghệ sĩ có phần tăng cân, da mặt cũng căng hơn trước.

Nụ cưới trước kia của Hoài Linh - Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng tháng 5/2021, NSƯT Hoài Linh vướng ồn ào tiền từ thiện khi bị nghi biển thủ hơn 14 tỷ đồng quyên góp cứu trợ miền Trung. Tuy nhiên, theo Nhịp sống Việt, sau nhiều tháng tiến hành điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo chính thức về việc nghệ sĩ Hoài Linh (tên thật Võ Nguyễn Hoài Linh, 52 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) bị một số cá nhân tố giác hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, sau khi kiểm tra, xác minh vụ việc, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định không có sự việc phạm tội như nội dung tố giác, nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Liên quan vụ việc, ngày 30/11, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định, quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật. Poster kịch của Hoài Linh - Ảnh: Intenet Đến ngày 4/1, sau thời gian "im hơi lặng tiếng", Hoài Linh đã chính thức trở lại sân khấu vớ dự án "Lạc giữa biển người". Vở kịch sẽ chính thức được chiếu vào ngày 7/1/2022. Trong đó, danh hài Hoài Linh vào vai ông chủ nhà trọ tốt bụng. Ngay khi poster được công bố đã khiến nhiều người háo hức mong chờ sự trở lại lần này của nam danh hài.

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