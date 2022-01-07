Hoài Linh chính thức lộ diện sau thời gian 'ở ẩn', phản ứng của cộng đồng mạng là điều gây chú ý

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Hoài Linh ngày trở lại đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Mới đây, vào tối ngày 7/1, một người em của Hoài Linh bất ngờ chia sẻ hình ảnh bên nam danh hài cùng vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương tại hậu trường sân khấu. Được biết, tối nay, Hoài Linh có màn tái ngộ với khán giả tại Hội sân khấu TP.HCM. Đây cũng là hoạt động nghệ thuật đầu tiên của Hoài Linh sau hơn nửa năm vắng bóng. Trong những bức ảnh, có thể thấy dù nam danh hài hóa trang đứng tuổi nhưng nét rạng rỡ vận hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay bên cạnh, vợ chồng Việt Hương - Hoài Thương cũng bày tỏ tâm trạng vui vẻ, hào hứng chụp cùng đàn anh thân thiết.

Hoài Linh rạng rỡ trong ngày chính thức trở lại - Ảnh: FBNV Sau khi bức ảnh được đăng tải đã nhận về đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh một số người chỉ trích, mỉa mai về vụ ồn ào từ thiện trong quá khứ thì đa phần cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng, ủng hộ cho sự trở lại lần này của Hoài Linh. Bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vào khoảng tháng 5/2021, NSƯT Hoài Linh vướng ồn ào tiền từ thiện khi bị nghi biển thủ hơn 14 tỷ đồng quyên góp cứu trợ miền Trung. Tuy nhiên, theo Nhịp sống Việt, sau nhiều tháng tiến hành điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo chính thức về việc nghệ sĩ Hoài Linh (tên thật Võ Nguyễn Hoài Linh, 52 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) bị một số cá nhân tố giác hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, sau khi kiểm tra, xác minh vụ việc, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định không có sự việc phạm tội như nội dung tố giác, nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Liên quan vụ việc, ngày 30/11, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định, quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật. Poster kịch của Hoài Linh - Ảnh: Intenet Đến ngày 4/1, sau thời gian "im hơi lặng tiến", Hoài Linh đã chính thức trở lại sân khấu vớ dự án "Lạc giữa biển người" cùng với Khương Ngọc, Việt Hương. Vở kịch sẽ chính thức được chiếu vào ngày 7/1/2022. Trong đó, danh hài Hoài Linh vào vai ông chủ nhà trọ tốt bụng. Ngay khi poster được công bố đã khiến nhiều người háo hức mong chờ sự trở lại lần này của nam danh hài.

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