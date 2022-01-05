Nghệ sĩ Hoài Linh 'rục rịch' trở lại showbiz, em trai nhắn gửi điều này đến nam danh hài

Thông tin nghệ sĩ Hoài Linh trở lại showbiz Việt khiến nhiều người xôn xao. Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã có bài viết nói về vấn đề này.

Sau những ồn ào từ thiện vào tháng 6/2021, nghệ sĩ Hoài Linh gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Người ta thỉnh thoảng chỉ được biết đến một chút ít "tung tích" của nam nghệ sĩ qua người đại diện hay những bạn bè thân thiết. Bên cạnh đó, sự ra đi liên tục của những người thân yêu trong thời gian ngắn khiến không ít người lo lắng cho tinh thần của nam danh hài.

Thế nhưng, vào ngày 4/1 vừa qua, hình ảnh danh hài Hoài Linh bất ngờ xuất hiện trong một tấm poster phim do một người bạn của anh chia sẻ. Theo thông tin trên poster, nam nghệ sĩ sẽ góp mặt trong bộ phim "Lạc giữa biển người" sẽ được công chiếu vào ngày 7/1 tới đây. Ngoài Hoài Linh, bộ phim còn có sự xuất hiện của của 2 nghệ sĩ Việt Hương và Khương Ngọc.

Poster phim mới của Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Cùng ngày, em trai út của Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng tải lại tấm poster trên và kèm dòng trạng thái chúc mừng cho sự trở lại này của người anh, hy vọng Hoài Linh có thể tìm thấy sự thăng hoa trên "thánh đường" sau một năm đầy sóng gió.

Hoài Linh và em trai Dương Triệu Vũ - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết của Dương Triệu Vũ - Ảnh: Chụp màn hình

"Sau một năm với nhiều sự ra đi mất mát của người thân, em mong anh 4 sẽ tìm thấy sự thăng hoa của mình trên 'thánh đường'" - Trích bài viết của em trai Hoài Linh. Ngoài ra Dương Triệu Vũ cũng tiết lộ: "Em thích kiểu lườm này của anh nè".

Bên dưới bài viết, nhiều sao Việt như Trịnh Kim Chi, ca sĩ Vy Oanh, Lê Hiếu... và nhiều người hâm mộ đã bình luận chúc mừng cho sự trở lại cho nghệ sĩ Hoài Linh.

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