Nghệ sĩ Hoài Linh 'rục rịch' trở lại showbiz, em trai nhắn gửi điều này đến nam danh hài

Hậu trường 05/01/2022 11:08

Thông tin nghệ sĩ Hoài Linh trở lại showbiz Việt khiến nhiều người xôn xao. Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã có bài viết nói về vấn đề này.

Sau những ồn ào từ thiện vào tháng 6/2021, nghệ sĩ Hoài Linh gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Người ta thỉnh thoảng chỉ được biết đến một chút ít "tung tích" của nam nghệ sĩ qua người đại diện hay những bạn bè thân thiết. Bên cạnh đó, sự ra đi liên tục của những người thân yêu trong thời gian ngắn khiến không ít người lo lắng cho tinh thần của nam danh hài.

Thế nhưng, vào ngày 4/1 vừa qua, hình ảnh danh hài Hoài Linh bất ngờ xuất hiện trong một tấm poster phim do một người bạn của anh chia sẻ. Theo thông tin trên poster, nam nghệ sĩ sẽ góp mặt trong bộ phim "Lạc giữa biển người" sẽ được công chiếu vào ngày 7/1 tới đây. Ngoài Hoài Linh, bộ phim còn có sự xuất hiện của của 2 nghệ sĩ Việt Hương và Khương Ngọc.

hoai linh 1
 Poster phim mới của Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

 

Cùng ngày, em trai út của Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng tải lại tấm poster trên và kèm dòng trạng thái chúc mừng cho sự trở lại này của người anh, hy vọng Hoài Linh có thể tìm thấy sự thăng hoa trên "thánh đường" sau một năm đầy sóng gió.

hoai linh 2
Hoài Linh và em trai Dương Triệu Vũ - Ảnh: Chụp màn hình
hoai linh 3
Bài viết của Dương Triệu Vũ - Ảnh: Chụp màn hình

"Sau một năm với nhiều sự ra đi mất mát của người thân, em mong anh 4 sẽ tìm thấy sự thăng hoa của mình trên 'thánh đường'" - Trích bài viết của em trai Hoài Linh. Ngoài ra Dương Triệu Vũ cũng tiết lộ: "Em thích kiểu lườm này của anh nè". 

Bên dưới bài viết, nhiều sao Việt như Trịnh Kim Chi, ca sĩ Vy Oanh, Lê Hiếu... và nhiều người hâm mộ đã bình luận chúc mừng cho sự trở lại cho nghệ sĩ Hoài Linh.

Được mẹ của Hoài Linh cho mượn 2.000 đô, vua nhạc sàn Lương Gia Huy đổi đời thế nào?

Được mẹ của Hoài Linh cho mượn 2.000 đô, vua nhạc sàn Lương Gia Huy đổi đời thế nào?

Không chỉ tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ của danh hài Hoài Linh, Lương Gia Huy còn lần đầu chia sẻ về danh xưng "vua nhạc sàn" mà mọi người dành cho mình bấy lâu nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Triệu Vũ con nghệ sĩ Hoài Linh Hoài Linh trở lại showbiz

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 9 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?