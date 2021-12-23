Vừa nhận 'tin vui' về ồn ào 14 tỷ từ thiện, Hoài Linh được lên sóng VTV nhưng phản ứng của CĐM lại gây bất ngờ

Hậu trường 23/12/2021 11:45

Liên quan đến ồn ào từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, mới đây, VTV đã có bản tin về sự việc. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại có những phản ứng trái chiều.

Liên quan đến việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân 14 tỷ ủng hộ miền Trung, mới đây, vào ngày 22/12, theo Tiền Phong, cơ quan Công an TP.HCM cho biết, không có sự việc phạm tội nên quyết định không khởi tố vụ án. Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cũng kết luật đây là quyết định có căn cứ, đúng pháp luật.

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Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Tối cùng ngày, chương trình “Việt Nam hôm nay” đã đưa tin về việc NSƯT Hoài Linh được xác minh không có dấu hiệu phạm tội sau quá trình điều tra, xác minh. Đồng thời, trên trang fanpage "VTV thời sự" cũng đã đăng tải bài viết với nội dung: "Nghệ sĩ Hoài Linh không lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và kèm theo link báo dưới phần bình luận. 

 

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Bài viết trên fanpage của VTV - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay lập tức nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng với 2,2 nghìn bình luận và 191 lượt chia sẻ. Đa số netizen cho rằng đây là quyết định dựa trên điều tra của cơ quan chức năng nhưng còn hình ảnh Hoài Linh trong mắt công chúng thì đã không còn như xưa nữa. Một số anti fan thậm chí còn để lại nhiều ý kiến khiếm nhã, mỉa mai nam nghệ sĩ.

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Bình luận của cư dân mạng bên dưới bài viết - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một bộ phận fan trung thành vẫn gửi lời chúc mừng đến Hoài Linh đồng thời cũng mong nam danh hài có thật nhiều sức khỏe và bình an.

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Hiện, bình luận đã bị khóa - Ảnh: Chụp màn hình

Cập nhật tình hình hiện tại, có lẽ vì nhận về nhiều ý kiến trái chiều nên trang fanpage của VTV đã ẩn toàn bộ 2,2 nghìn bình luận của cư dân mạng. Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng.  

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Từ khóa:   NS Hoài Linh 14 tỷ từ thiện Hoài Linh VTV

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