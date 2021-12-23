Vừa nhận 'tin vui' về ồn ào 14 tỷ từ thiện, Hoài Linh được lên sóng VTV nhưng phản ứng của CĐM lại gây bất ngờ

Liên quan đến việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân 14 tỷ ủng hộ miền Trung, mới đây, vào ngày 22/12, theo Tiền Phong, cơ quan Công an TP.HCM cho biết, không có sự việc phạm tội nên quyết định không khởi tố vụ án. Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cũng kết luật đây là quyết định có căn cứ, đúng pháp luật.

Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Tối cùng ngày, chương trình “Việt Nam hôm nay” đã đưa tin về việc NSƯT Hoài Linh được xác minh không có dấu hiệu phạm tội sau quá trình điều tra, xác minh. Đồng thời, trên trang fanpage "VTV thời sự" cũng đã đăng tải bài viết với nội dung: "Nghệ sĩ Hoài Linh không lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và kèm theo link báo dưới phần bình luận.