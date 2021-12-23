Vừa có thông tin comeback, Hồ Văn Cường tiếp tục vướng ồn ào với Phương Thanh, nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm

Hậu trường 23/12/2021 10:17

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có những động thái phản pháo thẳng thắn khi xuất hiện những tin đồn liên quan Hồ Văn Cường.

Vừa qua, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phương Thanh đã thông báo về việc bản thân sẽ tham gia chương trình âm nhạc "Little star big dream" dự kiến tổ chức vào ngày 22/1 khiến nhiều người thích thú. Được biết, ngoài Phương Thanh, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám trong làng giải trí như Đan Trường, Nathan Lee, Trung Quang, Mỹ Anh,... Ngoài ra, Hồ Văn Cường - con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung - cũng sẽ góp mặt sau hàng loạt lùm xùm tiền bạc vừa qua.

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Chương trình có sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám trong làng giải trí - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau khi thông tin được đăng tải, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một số tin đồn liên quan đến việc Phương Thanh "kết bè kết phái" bảo vệ Hồ Văn Cường. Mới đây, nữ ca sĩ đã có bài viết phản pháo về sự việc.

Theo đó, Phương Thanh lên tiếng phủ nhận thông tin trên đồng thời bày tỏ thái độ bức xúc khi cho biết sau 10 năm rời xa showbiz "giờ em mới ra hát lại cũng không yên nữa".

"Bè phái là phải lén lút chơi sau lưng. Còn Phương Thanh post hình pr cho các cháu công khai - cho chương trình mình được mời hát bán vé suôn sẻ. Sau 10 năm không tham gia showbiz chỉ có 1 mình 1 con đường, giờ em mới ra hát lại cũng không yên nữa" - bài viết của Phương Thanh.

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Bài viết của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, chia sẻ về ồn ào của Hồ Văn Cường với báo Thanh Niên, Phương Thanh cho biết cô không quan tâm "bởi đây là việc công và chúng tôi là người lớn". Cô chỉ muốn PR cho chương trình để tránh việc không bán được vé, thua lỗ cho công ty tổ chức sự kiện.

"Về cháu Hồ Văn Cường, nếu cháu có chuyện gì liên quan đến Phi Nhung hay có phe phái hai bên chúng tôi không quan tâm điều đó. Bởi vì đây là việc công, và chúng tôi là người lớn. Chúng ta là những người bên ngoài, không hiểu hết ngọn ngành bên trong nên tôi không tham gia vào các vấn đề đó. Việc của tôi là PR hết sức cho chương trình để tránh việc không bán vé được, tránh lỗ cho các công ty tổ chức sự kiện" - Phương Thanh chia sẻ với Thanh Niên.

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Ca sĩ Phương Thanh - Ảnh: Internet

Phương Thanh quan niệm trẻ con thì phải nâng đỡ, nếu các cháu có sai thì sửa. Song nữ ca sĩ khẳng định việc giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung nằm ngoài chuyện của mình. “Tôi cũng như mọi người, chỉ là người ngoài, Cường cũng không nằm trong nhân viên của tôi hay liên quan gì đến tôi. Bản thân tôi cũng chẳng bênh ai, và làm việc vì trách nhiệm của một người của công chúng. Chương trình có rất nhiều cháu nhỏ, chúng ta đừng tập trung vào một mình Hồ Văn Cường mà tội các cháu khác”, giọng ca Đêm lao xao bày tỏ.

 

 

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