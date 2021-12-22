Mới đây, tân Hoa hậu Thùy Tiên đã xuất hiện trong một sự kiện tại Thái với trang phục đầy táo bạo. Lời nhắn trên trang cá nhân khiến ai nấy đều háo hức.

Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 đã đánh dấu một bước ngoặc lớn, nâng tầm vẻ đẹp Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Hiện, tân Hoa hậu đang thực hiện sứ mệnh và vai trò của một Tân Hoa hậu trên đất Thái.

Trong thời gian tại nhiệm tại xứ Chùa Vàng, ngoài hoạt động thiện nguyện, Thuỳ Tiên còn phải làm việc, tiếp xúc với truyền thông để quảng bá hình ảnh của cuộc thi. Ở một đoạn clip hậu trường mới đây được cư dân mạng chia sẻ, Thùy Tiên diện một bộ trang phục lộng lẫy bó sát với những đường cắt xẻ táo bạo.

Thùy Tiên tại một sự kiện ở Thái Lan - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, chất liệu xuyên thấu cùng chi tiết kết cường "nửa kín nửa hở" giúp cô nàng tôn trọn vẹn vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái ngút trời. Dĩ nhiên, tại sự kiện lần này, Thùy Tiên vẫn tiếp tục là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Thùy Tiên trong trang phục táo bạo - Ảnh: Internet

Trước đó, chia sẻ với Nhịp sống Việt, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc của Sen Vàng đã có những chia sẻ về trang phục "táo bạo" của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021. Bà cho biết: "Đúng là năm nay chiến thuật không chỉ của riêng Sen Vàng, mà kể cả Tiên, các stylist và nhà thiết kế đều là muốn mang đến một điều gì đó không nhạt nhòa, phải thoát khỏi hình ảnh quá nhu mì dịu dàng. Bản thân MGI cũng là một cuộc thi mà họ thích sự táo bạo vượt ra khỏi những khuôn khổ bình thường".

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