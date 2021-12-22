Con gái ruột thông tin về lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung, tiết lộ món quà ý nghĩa gửi đến quý quan khách

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, con gái Phi Nhung và ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã có một đoạn video chia sẻ thông tin về lễ cúng thất 100 ngày của cố nghệ sĩ.

Vào sáng ngày 22/12 (giờ Việt Nam), Wendy Phạm - con gái Phi Nhung có buổi livestream chia sẻ thông tin chính thức về lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ. Được biết, qua bàn bạc, cô và mọi người thống nhất sẽ làm lễ cúng vào 10 giờ sáng Chủ nhật (giờ địa phương), ngày 2/1/2022, tại Tịnh xá Giác An. Dự tính khoảng 10 giờ lễ cầu siêu sẽ bắt đầu, từ 10h30 đến 12h sẽ dành cho các nghệ sĩ đến bày tỏ tâm niệm, nỗi lòng với Phi Nhung.

Con gái Phi Nhung (ở giữa) có buổi livstream chia sẻ thông tin chính thức về lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Sau những chia sẻ của con gái Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh cho biết: "Hôm đó buổi lễ chỉ nhỏ, đơn giản mang tính chất gia đình, nhưng kính mong các đồng nghiệp nghệ sĩ cùng người hâm mộ lui tới cầu siêu cho Phi Nhung. Chúng ta đã khóc rất nhiều trong những ngày tháng qua, Wendy mong mọi người hôm đó sẽ tươi vui, sau lễ cầu siêu sẽ ngồi hàn huyên nhắc lại những kỷ niệm, mang lời ca tiếng hát đến với người quá cố". Ngoài ra, Wendy còn tiết lộ trong lễ cúng lần này, quan khách sẽ được tặng một chiếc khẩu trang và một chiếc áo thun có ghi những thông tin tưởng nhớ cố ca sĩ làm kỷ niệm. Tuy nhiên, do có nhiều người ở tiểu bang khác, thậm chí nước khác cũng đăng ký nên Wendy cho biết, nếu ai ở xa mong muốn có món quà này thì sẽ thanh toán phí ship khoảng 2 triệu đồng.

Áo và khẩu trang sẽ được tặng cho quan khách nhân lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình Cô cũng chia sẻ thêm, nếu mọi người có nhã ý cùng gia đình đóng góp xây dựng trường Việt ngữ Phi Nhung có thể gửi hơn số tiền 2 triệu này, còn ai ở lễ 100 ngày có lòng cung tiến cho chùa thì gửi vào thùng Phước Sương tại bàn thờ Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet Vào ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung ra đi sau thời gian chiến đấu với Covid-19. Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đích thân đưa tro cốt ca sĩ về Mỹ đoàn tụ với con gái. Ngày 12/10 (theo giờ Mỹ), tang lễ Phi Nhung diễn ra. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã đến tiễn biệt cố ca sĩ đoạn đường cuối.

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