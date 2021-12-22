Bà xã Trấn Thành chính thức lên tiếng chuyện 'có tin vui', khẳng định một câu 'chắc nịch' với khán giả

Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện, nữ ca sĩ Hari Won - vợ MC Trấn Thành - đã có những chia sẻ đặc biệt xoay quanh thông tin bầu bí lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.
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Theo Pháp luật và Bạn đọc, xuất hiện trong một sự kiện tối ngày 21/12, nữ ca sĩ Hari Won lần đầu chia sẻ về tin đồn mang thai thời gian gần đây. Nữ ca sĩ cho biết, bụng mình hơi to là do "mập thôi", đồng thời cũng hy vọng sau sau đợt dịch này có thể "hết cái mỡ đó và hết tin đồn việc bầu này bầu nọ". Bà xã Trấn Thành khẳng định nếu có tin tức tốt sẽ thông báo đến khán giả.
"Thực ra thì bụng hơi to là... mập thôi. Hari nghĩ rằng, mùa dịch thì ai cũng mập lên cả. Tin đồn mà Hari có bầu cũng là 20 lần thì phải. Hari cũng không biết là bé mỡ này vì sao không chịu sinh ra cứ ở trong bụng của mình hoài ý, mình cũng thắc mắc lắm. Mong là sau cái đợt dịch này thì mình cũng hết cái mỡ đó và hết tin đồn của việc có bầu này nọ. Nói chung là mình có tin tức tốt thì mình sẽ thông báo cho mọi người" - Hari Won chia sẻ.
Được biết, về chung nhà với MC Trấn Thành đã lâu, nữ ca sĩ Hari Won từng nhiều lần vướng nghi vấn "có tin vui". Tuy nhiên, thời gian gần đây, tin đồn này trở nên dày đặt hơn khi nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện với thân hình mũm mĩm và vòng 2 kém thon gọn. Hiện, các fan đều đang mong chờ "tin vui thật sự" từ phía cặp đôi.