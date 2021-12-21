Thương Tín đi làm shipper, mạnh thường quân đòi khách hàng phải cho thêm tiền boa?

Hậu trường 21/12/2021 19:59

Liên quan đến chuyện nghệ sĩ Thương Tín trở thành shipper giao hàng cho quán ăn của mạnh thường quân, mới đây, đoạn clip giữa nam nghệ sĩ và người giúp đỡ này sau khi được chia sẻ đã khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín lên tiếng "tố" NSƯT Trịnh Kim Chi "nhập nhằng" tiền từ thiện khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chia sẻ với Thanh Niên, ông cho biết: "Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm, để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu".

thuong tin 1
Thương Tín và Trịnh Kim Chhi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Thương Tín còn tiết lộ Trịnh Kim Chi tự muốn giúp, không hỏi ý kiến ông và ông cũng không một lời nhờ vả. 

Mới đây, vào trưa ngày 21/12, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip dài hơn 11 phút ghi lại cảnh Thương Tín đang ngồi ăn cơm cùng anh N.H. - mạnh thường quân đã giúp anh có chỗ ăn, chỗ ở đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thái độ của mạnh thường quân này với khách hàng đã khiến nhiều khán giả phẫn nộ. Cụ thể, khi có 1 ai đó gọi điện đặt đồ ăn tại cửa hàng của anh N.H. và cũng là nơi Thương Tin là shipper, vị mạnh thường quân đã cho biết sẽ có một shipper khác đi thay Thương Tín vì ông mệt.

"Dạ rồi chắc không kịp đâu ạ, anh (Thương Tín) đi rồi về đây ảnh mệt quá...Dạ xa lắm ạ...Ảnh không có giao, shipper khác giao ạ..." - cuộc trao đổi giữa anh N.H. và khách hàng qua  điện thoại.

thuong tin 2
Thương Tín dùng cơm chung với anh N.H. - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay khi cúp điện thoại, anh N.H. đã bày tỏ sự khó chịu: "Đòi người ta giao mà không có boa cái **** *** gì hết. Mấy người này còn kêu đặt anh đi nữa". Đáp lại, Thương Tín nói: "Vậy hả?".

Đoạn clip ngày sau khi được chia sẻ đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Nhiều netizen cho rằng người mua chỉ cần trả phí giao hàng thôi, còn tiền boa thêm là không bắt buộc mà tùy thuộc vào khách hàng. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng mạnh thường quân này chỉ đang "lợi dụng" Thương Tín để "lấy tiếng", rất nhanh sẽ đường ai nấy đi.

thuong tin 3

thuong tin 4

thuong tin 5
Bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, anh N.H cho biết sẽ hỗ trợ nam diễn viên mời công an vào cuộc, làm rõ trắng đen ồn ào 800 triệu quyên góp để bảo vệ nam diễn viên giữa những luồng chỉ trích.

"Mình sẽ luôn đứng sau lưng anh Tín ủng hộ cái đúng, nhờ cơ quan công an vào cuộc làm rõ sự việc tới cùng. Ở giữa mình sẽ có cái nhìn khách quan" - anh này nói.

Thương Tín đi làm shipper, mạnh thường quân đòi khách hàng phải cho thêm tiền boa? - Ảnh 6
Thương Tín từng được khách hàng boa tiền để động viên tinh thần - Ảnh: Internet

Cũng liên quan đến chuyện Thương Tín trở thành shipper của quán, chia sẻ với Trí Thức Trẻ, anh N.H cũng từng tiết lộ: "Sau những sóng gió, nam diễn viên vẫn được rất nhiều khán giả thương. Trong lúc giao hàng, nhiều khán giả tặng anh Tín tiền mặt, người chuyển khoản 1-2 triệu giúp đỡ và động viên anh. Thấy anh cười nói nhiều, tinh thần thoải mái hơn, tôi rất mừng".

Bà xã Trấn Thành bị đàn em thân thiết 'bóc phốt' lỗi cơ bản, chi tiết nickname trong điện thoại khiến nhiều người ' bật ngửa'

Bà xã Trấn Thành bị đàn em thân thiết 'bóc phốt' lỗi cơ bản, chi tiết nickname trong điện thoại khiến nhiều người ' bật ngửa'

Mới đây, nữ ca sĩ Hari Won đã bị một người đàn em vô cùng thần thiết đăng đàn "bóc phốt" khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Thương Tín Thương Tín làm shipper 800 triệu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?