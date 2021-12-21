Thương Tín đi làm shipper, mạnh thường quân đòi khách hàng phải cho thêm tiền boa?

Ngoài ra, Thương Tín còn tiết lộ Trịnh Kim Chi tự muốn giúp, không hỏi ý kiến ông và ông cũng không một lời nhờ vả.

Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín lên tiếng "tố" NSƯT Trịnh Kim Chi "nhập nhằng" tiền từ thiện khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chia sẻ với Thanh Niên, ông cho biết: "Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm, để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu".

Tuy nhiên, thái độ của mạnh thường quân này với khách hàng đã khiến nhiều khán giả phẫn nộ. Cụ thể, khi có 1 ai đó gọi điện đặt đồ ăn tại cửa hàng của anh N.H. và cũng là nơi Thương Tin là shipper, vị mạnh thường quân đã cho biết sẽ có một shipper khác đi thay Thương Tín vì ông mệt.

Mới đây, vào trưa ngày 21/12, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip dài hơn 11 phút ghi lại cảnh Thương Tín đang ngồi ăn cơm cùng anh N.H. - mạnh thường quân đã giúp anh có chỗ ăn, chỗ ở đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Dạ rồi chắc không kịp đâu ạ, anh (Thương Tín) đi rồi về đây ảnh mệt quá...Dạ xa lắm ạ...Ảnh không có giao, shipper khác giao ạ..." - cuộc trao đổi giữa anh N.H. và khách hàng qua điện thoại.

Thương Tín dùng cơm chung với anh N.H. - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay khi cúp điện thoại, anh N.H. đã bày tỏ sự khó chịu: "Đòi người ta giao mà không có boa cái **** *** gì hết. Mấy người này còn kêu đặt anh đi nữa". Đáp lại, Thương Tín nói: "Vậy hả?".

Đoạn clip ngày sau khi được chia sẻ đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Nhiều netizen cho rằng người mua chỉ cần trả phí giao hàng thôi, còn tiền boa thêm là không bắt buộc mà tùy thuộc vào khách hàng. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng mạnh thường quân này chỉ đang "lợi dụng" Thương Tín để "lấy tiếng", rất nhanh sẽ đường ai nấy đi.

Bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, anh N.H cho biết sẽ hỗ trợ nam diễn viên mời công an vào cuộc, làm rõ trắng đen ồn ào 800 triệu quyên góp để bảo vệ nam diễn viên giữa những luồng chỉ trích.

"Mình sẽ luôn đứng sau lưng anh Tín ủng hộ cái đúng, nhờ cơ quan công an vào cuộc làm rõ sự việc tới cùng. Ở giữa mình sẽ có cái nhìn khách quan" - anh này nói.

Thương Tín từng được khách hàng boa tiền để động viên tinh thần - Ảnh: Internet

Cũng liên quan đến chuyện Thương Tín trở thành shipper của quán, chia sẻ với Trí Thức Trẻ, anh N.H cũng từng tiết lộ: "Sau những sóng gió, nam diễn viên vẫn được rất nhiều khán giả thương. Trong lúc giao hàng, nhiều khán giả tặng anh Tín tiền mặt, người chuyển khoản 1-2 triệu giúp đỡ và động viên anh. Thấy anh cười nói nhiều, tinh thần thoải mái hơn, tôi rất mừng".