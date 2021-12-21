Bà xã Trấn Thành bị đàn em thân thiết 'bóc phốt' lỗi cơ bản, chi tiết nickname trong điện thoại khiến nhiều người ' bật ngửa'

Hậu trường 21/12/2021 15:43

Mới đây, nữ ca sĩ Hari Won đã bị một người đàn em vô cùng thần thiết đăng đàn "bóc phốt" khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, ca sĩ Trúc Nhân công khai tin nhắn với Hari Won - bà xã Mc Trấn Thành và có màn "bóc phốt" đàn chị khiến nhiều người chú ý. Theo đó, vì bỏ quên điện thoại đang sạc pin nên Hari Won đã bỏ lỡ cuộc gọi của Trúc Nhân, một lúc sau cô nhắn lại đàn em: "Có chuyện gì hem? Chị sặc pin không để ý". Có thể thấy, thay vì nói là “sạc pin”, Hari Won lại viết sai chính tả thành “sặc pin” khiến Trúc Nhân cũng phải "câm nín".

Ngay sau đó, chủ nhân hit "Sáng mắt chưa" đã đăng tải lên mạng xã hội kèm theo dòng trạng thái trêu đùa: "Chán chị, có vậy cũng để sặc nữa".

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Bài đăng của Trúc Nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, Trúc Nhân còn khiến khán giả bất ngờ về ẩn ý cái tên ở danh bạ điện thoại mà anh đặt cho người chị thân thiết. Các fan đều biết, Hari Won có biệt danh là Heo từ lâu - tên "thân mật" do Trấn Thành đặc. Những người thân cận cũng thường gọi cô như thế.

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Trúc Nhân thân thiết với Hari Won - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Trúc Nhân là chơi chữ khi dùng từ “Health” có nghĩa là “sức khỏe” - phát âm gần như "Heo" nhưng ý nghĩa thì ngược lại hoàn toàn. Bấy nhiêu đây cũng đủ thể hiện sự xéo sắc nhưng vô cùng thân thiết của cặp chị em này.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Trúc Nhân có mối quan hệ khá thân thiết với vợ chồng Hari Won - Trấn Thành. Bộ tứ “Cờ Cá Ngựa” bao gồm Trúc Nhân, Trấn Thành, Quang Trung, Ali Hoàng Dương cũng là hội bạn thân nổi tiếng showbiz Việt. Nam ca sĩ cùng thường xuyên xuất hiện trong những chuyến du lịch sang chảnh cùng Trấn Thành và nhiều bạn bè trong showzbit.

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