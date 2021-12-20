Mạnh thường quân giúp đỡ Thương Tín lên tiếng: 'Trịnh Kim Chi là người tốt, xuất phát từ cái tâm muốn giúp người'

Hậu trường 20/12/2021 20:34

Liên quan đến ồn ào giữa Thương Tín và Trịnh Kim Chi mới đây, mạnh thường quân giúp đỡ nam diễn viên đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình.

Liên quan đến ồn ào giữa Thương TínTrịnh Kim Chi mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu - mạnh thường quân giúp đỡ nam tài tử "Biệt động Sài Gòn đã lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình.

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, Tô Hiếu cho biết, anh không phải người trong cuộc, cũng không quen Trịnh Kim Chi nên khó có thể đưa ra nhận định chính xác. Tuy nhiên, cá nhân anh lại cảm thấy "bị hoang mang". Bởi lẻ ai cũng biết, Trịnh Kim Chi giúp Thương Tín và rất minh bạch về tiền bạc nhưng nay nam diễn viên lại nói như thế "thì không được". Ông sẽ tiếp tục nhận những điều không tốt về mình.

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Tô Hiếu giúp đỡ Thương Tín - Ảnh:  Pháp luật và Bạn đọc

"Cứ cho rằng, Trịnh Kim Chi không hỏi Thương Tín trước mà đi kêu gọi, thì cũng vì mục đích là giúp anh Tín lúc hoạn nạn, khó khăn.

Khi biết thông tin này, tôi rất không hài lòng. Tôi thương anh Thương Tín một thời nổi tiếng, khán giả ái mộ mà già phải sống cảnh khó khăn như thế này. Tuy nhiên anh có tài mà cư xử như vậy là không được" - Tô Hiếu nói thêm.

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Thương Tín và Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Tô Hiếu cũng bày tỏ quan điểm thẳng thừng về việc Thương Tín nói Trịnh Kim Chi "tự nhảy vô làm (giúp đỡ), không hỏi ý kiến tôi". Theo nhạc sĩ nhận định, Trịnh Kim Chi giúp đỡ cho Thương Tín là xuất phát từ cái tâm. "Nếu anh Tín không đồng ý thì tại sao thời điểm đó còn nhận tiền".

 

"Thời điểm đó, anh Tín bị đột quỵ, đang yếu mà còn nhận xe, tự lái xe là tôi thấy phản cảm rồi. Đang bệnh yếu mà chạy xe về là tôi không hoan nghênh, bởi có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Lúc tôi tặng xe máy cho anh Thương Tín, tôi cũng yêu cầu anh chạy xe thử cho tôi xem, thấy cứng cáp tôi mới dám mua xe.

Tôi không bênh người nào cả. Tuy nhiên, theo tôi thấy, Trịnh Kim Chi là người tốt, giúp đỡ cho Thương Tín là xuất phát từ cái tâm muốn giúp người. Nếu anh Tín không đồng ý thì tại sao thời điểm đó còn nhận tiền.

Lúc đó, anh Tín nằm mê man thì làm sao xin ý kiến. Với người có tâm thiện, thấy người hoạn nạn, làm sao không cứu. Giờ anh Tín nói không nhờ Trịnh Kim Chi kêu gọi, tự ý làm là anh Tín quá sai. Nói đơn giản thôi, không có Trịnh Kim Chi thì ở đâu anh Tín có mấy trăm triệu như thế, làm sao có xe hơi để cho thuê" - Thương Tín cho biết.

Trước đó, Trinh Kim chi cũng lên tiếng nói rõ về sự việc. Chia sẻ với Thanh Niên, nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm Thương Tín nằm viện, cô có đến nói chuyện với vợ của nam diễn viên và đã xin phép đồng nghiệp mua bảo hiểm cho con gái ông. Khi ấy, vợ Thương Tín đã đồng ý. Đến khi nam diễn viên tỉnh dậy, ông cũng chấp nhận và cảm ơn cô.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng cho hay, vì chưa nghe chính miệng nghệ sĩ Thương Tín nói mà chỉ nghe thông tin từ báo chí nên chị không muốn chia sẻ gì thêm.

Thương Tín nói Trịnh Kim Chi 'tự động nhảy ra giúp, không hỏi ý kiến tôi', CĐM ngán ngẩm: 'Cứ dính đến tiền là ra mặt đấu tố nhau'

Thương Tín nói Trịnh Kim Chi 'tự động nhảy ra giúp, không hỏi ý kiến tôi', CĐM ngán ngẩm: 'Cứ dính đến tiền là ra mặt đấu tố nhau'

Trước những chia sẻ bất ngờ của Thương Tín về nữ diễn viên Trịnh Kim Chi - người đã đứng ra kêu gọi ủng hộ giúp ông trong lúc bị đột quỵ, cư dân mạng trên khắp các diễn đàn đã có cuộc bàn luận sôi nổi.

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Từ khóa:   NS Thương Tín Trịnh Kim Chi nhạc sĩ Tô Hiếu

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